Ils découvrent que les microplastiques envahissent également l’océan profond

9 juin 2021 à 08:05 CEST

Une équipe de chercheurs espagnols a découvert que les microplastiques (qui mesurent moins d’un millimètre de longueur) ne se trouvent pas seulement à la surface de la mer ou sur les plages, mais également dans toute la colonne d’eau et dans les profondeurs de l’océan. Cela a de grandes implications sur la santé de la faune marine, car un grand nombre d’espèces peuvent les ingérer. En fait, il a été prouvé que les maquereaux qui vivent dans les eaux des îles Canaries ont des fragments de plastique dans leur estomac.

Les minuscules traces de plastique, qui mesurent moins d’un millimètre de long, ont été installées en permanence dans les profondeurs de l’océan. Les microplastiques générés par les déchets humains ont fini par coloniser tout l’océan jusqu’à au moins un kilomètre de profondeur, affectant toute la colonne d’eau, qui est en revanche le lieu où vivent la plupart des organismes marins.

Ainsi, les fibres et fragments de formes différentes, et de moins d’un millimètre d’épaisseur, dans lesquels se décomposent bouteilles, sacs et même de nombreux vêtements, menacent la vie marine de nos océans.

“A première vue ces petits fragments de plastique ne sont pas appréciables, mais quand on analyse l’eau, ils sont là.” C’est ce que souligne le chimiste de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Daura Vega, le principal signataire de cette étude qui a été réalisée dans les eaux océaniques des îles Canaries.

Malgré leur petite taille, les microplastiques ne sont pas invisibles. Il suffit de rapprocher une petite loupe de l’eau de mer pour détecter ces traces de ce type de contamination anthropique.

Telles sont les premières conclusions du projet DeepPLAS, mené par un groupe de chercheurs des départements de physique et de chimie de l’ULPGC et de l’Institut espagnol d’océanographie (IEO), qui a commencé à collecter des données sur les côtes atlantiques en décembre dernier.

Ce qu’ils ont trouvé dans cette première étude, publiée dans Science of the Total Environment, c’est que des microplastiques qui avaient auparavant été échoués sur les plages ou déposés sous forme de film mince à la surface de la mer, sont également « tombés » au fond à travers la colonne d’eau.

Les chercheurs ont découvert que ces traces de matières polluantes précipitent jusqu’à au moins un kilomètre de profondeur. Cependant, ils avertissent qu’il est possible qu’ils soient présents encore beaucoup plus bas.

“Il est possible qu’il y en ait aussi dans des couches plus profondes”, insiste Vega, qui ne voit pas cette possibilité comme déraisonnable, étant donné que les données de l’expérience sont limitées, car elle n’a mesuré que les 1 150 premiers mètres de profondeur.

Dans tous les cas, les chercheurs soupçonnent que L’océan tout entier – et pas seulement la partie de la mer qui entoure les îles Canaries – est criblé de ces petites traces nocives de plastique. « C’est un phénomène mondial », affirme le chercheur, qui souligne que, bien que l’océan soit très grand, il est aussi « fini ».

Ce n’est pas la première fois que la possibilité que l’océan soit rempli de microplastiques est révélée en raison de l’action incontrôlée de l’homme et, malgré son bon état à première vue. Mais cette étude espagnole est la première à corroborer avec des données fiables ce qui se passe réellement dans le monde.

“La communauté scientifique savait qu’il y avait des microplastiques en surface qui tombaient ensuite, car ils avaient été retrouvés au fond”, explique Vega, qui indique que cette étude confirme qu’ils restent aussi longtemps suspendus entre les deux couches.

“On voulait savoir si le microplastique non seulement tombait en continu, mais aussi s’il y avait une certaine permanence dans l’eau”, remarque le chercheur. En étudiant leur comportement, les scientifiques ont conclu que les microplastiques sont capables de rester longtemps en suspension dans cette colonne d’eau sans changer de cap, malgré les grands courants océaniques qui affectent l’archipel des Canaries.

“Nous avons étudié comment ils étaient transportés pour voir s’ils avaient établi un schéma saisonnier ou autre dans leur distribution”, insiste Vega. Cependant, ils ont été surpris de constater que le mouvement de ces microplastiques est plus étroitement lié à des phénomènes à petite échelle, tels que les tourbillons, les vents ou les courants locaux. « Dans la prochaine étude, nous étudierons plus en profondeur ce phénomène afin d’établir un certain type de modèle », avance le chercheur.

Cette étude est liée à d’autres recherches menées récemment à l’ULGPC sur les niveaux de microplastiques trouvés à l’intérieur du maquereau et qui ont également ouvert la possibilité que les concentrations de microplastiques étaient plus fréquentes dans l’océan qu’on ne le croyait auparavant.

80% de maquereaux, avec des microplastiques

Dans la même étude, il a été conclu que près de 80% des maquereaux pêchés dans les eaux proches de l’archipel contiennent des fragments de plastique dans leur estomac. En fait, lors d’une évaluation ultérieure, dans laquelle les échantillons collectés par les deux projets de recherche ont été comparés, il a été constaté que les échantillons prélevés dans la colonne d’eau coïncident avec ceux obtenus sur ces poissons.

“Ils correspondaient en quantités, en formes et en couleurs”, dit la chimie. Comme les maquereaux, de nombreux organismes habitent la colonne d’eau. En effet, cette fraction de l’océan est l’une des plus riches en biodiversité, compte tenu de ses conditions d’habitabilité favorables.

“Nous ne parlons pas seulement de la mégafaune, comme une orque ou un dauphin, dans cette zone il y a aussi du zooplancton et d’autres organismes, il faudra donc encore étudier les implications que la présence de microplastiques peut avoir dans cette zone”, explique Véga.

Étude de référence : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721028734

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X1830866X

