Ils découvrent que les microplastiques peuvent être un «plat de goût» pour les microbes

04/03/2021 à 08:32 CEST

Une équipe scientifique espagnole a confirmé la capacité de certains microorganismes à adhérer aux microplastiques et à les dégrader progressivement. Bien que le principal obstacle à la recherche soit la lenteur du processus, les chercheurs ont l’intention de créer une bibliothèque de souches bactériennes ayant la capacité de biodégrader les plastiques.

Le terme « microplastique » a été choisi comme le mot de l’année 2018 par la fondation Fundéu BBVA et permet de mieux comprendre les graves problèmes qui chaque année, en moyenne plus de huit millions de tonnes de plastiques sont déversées à la mer, comme l’ont conclu différentes études.

L’élimination des microsphères de plastique qui s’accumulent dans les océans est donc devenue un objectif pour la communauté scientifique. Une étude de l’Universitat de les Illes Balears et de l’Institut Méditerranéen d’Etudes Avancées (IMEDEA) vise à créer une bibliothèque de souches bactériennes ayant la capacité de biodégrader les dérivés plastiques.

La présence de plastiques de moins d’un millimètre dans les océans devient un problème de dimensions colossales. L’ONU a noté en 2017 qu’il y avait 51 milliards de particules microplastiques dans la mer.

Les microplastiques peuvent être ingérés par les animaux marins, s’accumuler dans votre corps et se retrouver chez l’homme tout au long de la chaîne alimentaire. Ils représentent donc un grave danger pour la biodiversité marine et, par extension, pour l’homme.

Le problème est que les matières plastiques sont presque indestructibles. Un exemple: les sacs en plastique dans les supermarchés mettent environ 150 ans à se dégrader et les bouteilles peuvent prendre plus de 450 ans.

De plus: le polypropylène, un type de plastique utilisé dans les capsules de bouteilles ou les contenants de yogourt, peut mettre de 100 à 300 ans à se dégrader naturellement. Et le PET (polyéthylène téréphtalate) en bouteilles ou le PVC (polychlorure de vinyle) dans les tubes et tuyaux peuvent mettre jusqu’à 1000 ans à se dégrader.

Comment les supprimer?

Mais aussi ils visent à éliminer les microplastiques. Comment? Ils ont constaté que ces matériaux sont rapidement colonisés par des microbes, principalement microscopiques, lorsqu’ils atteignent les milieux marins. Et ils ont observé que les plastiques et leurs plastisphères ont une productivité primaire élevée, en raison de la grande capacité à accumuler des nutriments.

Cela permet aux organismes photosynthétiques, pionniers dans la colonisation des plastiques flottants, de se développer dans des conditions mésotrophes (c’est-à-dire des niveaux de nutriments modérés) ou même eutrophiques (niveaux de nutriments élevés), mais aussi dans les cas où du plastique colonisé se trouve dans un milieu marin ultra-oligotrophique. environnement (avec pratiquement pas de nutriments).

Si la plupart de la communauté microbienne préfère les sucres issus de la photosynthèse, la matière plastique et ses additifs qui, a priori, sont très difficiles à dégrader, ils peuvent aussi être «un plat de très bon goût pour certains organismes»., soulignent les scientifiques.

L’objectif est donc d’identifier ces organismes et d’accélérer le processus de dégradation plastique, ce qui permettrait de faire face au problème de la pollution des océans.

Le grand défi de l’étude de la biodégradation des plastiques réside, soulignent les auteurs de l’étude, en ce que est un processus « trop ​​lent pour les méthodes de recherche microbiologiques traditionnelles telles que la croissance microbienne ou l’épuisement du substrat & rdquor;.

De plus, l’hydrophobicité, l’insolubilité et le poids moléculaire élevés des polymères en font un matériau pratiquement inaccessible aux microorganismes.

L’étude espagnole, dirigée par les médecins Joseph Christie-Oleza, Balbina Nogales et Rafael Bosch, poursuit créer une bibliothèque de souches bactériennes avec la capacité de biodégrader les dérivés plastiques.

Cette collection, qui comprend des centaines de souches isolées provenant d’une multitude d’environnements, sera caractérisée génétiquement et métaboliquement afin d’identifier et d’accélérer l’évolution des enzymes catalysant la dégradation des plastiques.

Faits sur les microplastiques

–Où sont-ils? Ils ont été trouvés dans la faune marine (poissons, mollusques, oiseaux, abeilles, tortues, cachalots, etc.), le sel, l’eau du robinet et en bouteille, la poussière environnementale et le miel.

–Comment sont-ils générés? Ils sont causés par la dégradation des plastiques, par le détachement des fibres lors du lavage des textiles ou par l’utilisation de matières dans les produits du quotidien, comme les crèmes exfoliantes, qui contiennent de petites sphères en plastique.

–Comment atteignent-ils l’être humain? Ils peuvent traverser les membranes cellulaires et provoquer des troubles de l’alimentation et de la reproduction, des perturbations du métabolisme énergétique et des modifications de la physiologie hépatique.

–Est-ce qu’ils transportent d’autres substances avec eux? Ils peuvent transporter des antibiotiques attachés et, lorsqu’ils sont libérés dans des environnements aquatiques, affecter les micro-organismes photosynthétiques.

–Abritent-ils des agents pathogènes? Des chercheurs du New Jersey Institute of Technology ont découvert dans les microplastiques des substances idéales pour la croissance de bactéries et d’agents pathogènes résistants aux antibiotiques.

–Quels autres problèmes impliquent-ils? Un problème supplémentaire est que des additifs sont ajoutés aux plastiques pour leur donner des caractéristiques spéciales, telles que la rigidité, la dureté, la couleur, etc. Ces additifs peuvent être composés de substances toxiques qui sont libérées lors du processus de dégradation du plastique. À des concentrations importantes, ces additifs peuvent altérer la fonction du système endocrinien chez les poissons adultes et d’autres espèces, y compris les humains.

Article de référence: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.0c02305

