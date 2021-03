Ils découvrent que les protéines accessoires de Covid-19 déterminent sa gravité

Les protéines accessoires du coronavirus SRAS-CoV-2, responsable de Covid-19, jouent un rôle très pertinent dans inflammation généralisée et incontrôlée qui se déclenche dans l’organisme des patients les plus graves atteints par cette maladie.

Ceci a été conclu par une équipe de recherche du Université de Cordoue et de Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) qui a ratifié ce qui n’était jusqu’à présent qu’un soupçon, que l’accessoire était si décisif, puisque d’autres coronavirus se comportent de cette manière.

Le ministère de la Transformation économique, de l’Industrie, de la Connaissance et des Universités de la Junta de Andalucía, qui a financé la recherche, a rapporté ce samedi que cette découverte permet de donner une étape décisive dans le blocage de ces protéines accessoires et éviter les processus inflammatoires graves grâce à des traitements rapides et efficaces.

Le coronavirus qui a déclenché la pandémie est composé de trois types de protéines: de construction, essentiel pour infecter; le non structurel, des clés pour favoriser leur multiplication à l’intérieur de la cellule, et les accessoires, cela serait responsable de l’inflammation disproportionnée et agressive qui est contre-productive pour la santé des personnes infectées.

Cette équipe de recherche a réussi à identifier neuf de ces protéines, dont quatre se sont avérés être les plus décisifs pour activer cette réponse immunitaire incontrôlée.

«Par le simple fait d’être présents dans les cellules, nous savons déjà qu’elles ont une implication directe dans cette tempête de cytokines», dit-il. Juan José Garrido, Professeur de génétique à l’Université de Córdoba, chargé de coordonner les travaux de l’institution académique andalouse.

Selon lui, « c’est une percée et maintenant nous devons étudier le mécanisme par lequel elles provoquent cette inflammation », car« une fois que l’on sait que ces quatre protéines sont la cause de cette réponse incontrôlée, elles peuvent être bloquées et empêchées d’agir ».