Ils découvrent trois nouvelles espèces d’éponges aux Baléares

02/10/2021 à 10:08 CEST

L’Institut espagnol d’océanographie a découvert un nouveau genre et de nouvelles nominations d’espèces d’éponges en Méditerranée, en particulier dans les monts sous-marins des îles Baléares. Les informations scientifiques obtenues par l’IEO serviront de base à l’étude d’une éventuelle déclaration de cet espace comme Site d’Importance Communautaire (SIC) au sein du Réseau Natura 2000. Le projet Life Intemares, coordonné par la Fondation Biodiversité du Ministère de l’Ecologie Transition, contribue à améliorer la connaissance des espèces et des habitats marins

Une mer vivante. Malgré la pollution, l’impact des déversements et du chalutage, la Méditerranée continue d’apporter de bonnes nouvelles. L’Institut Espagnol d’Océanographie a découvert trois éponges de mer, un animal aquatique invertébré qui peut vivre des milliers d’années. Les monts sous-marins entre Ibiza et Majorque abritent une grande richesse et diversité d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire, comme le confirment les informations scientifiques obtenues par l’Institut espagnol d’océanographie, tout au long des campagnes de recherche océanographique menées. projet, coordonné par la Fondation Biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique.

Parmi les découvertes les plus récentes, publiées dans la revue scientifique internationale PeerJ, la description d’un genre (Foraminospongia) et trois nouvelles espèces d’éponges pour la science: Foraminospongia balearica, Foraminospongia minuta et Paratimea massutii.

En outre, la recherche fournit quatre nouveaux enregistrements d’éponges en Méditerranée dont la présence n’était pas connue jusqu’à présent dans cette zone, ainsi que d’autres observations qui montrent la valeur des monts sous-marins du canal de Majorque en tant que refuge pour la biodiversité en Méditerranée.

En effet, les premiers résultats du projet dans le canal de Majorque, publiés en 2019 dans la revue internationale Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, faisaient également état de la découverte d’une autre espèce : Ophiomyces grandis. En l’occurrence, il s’agissait d’une étoile de mer (échinoderme d’apparence similaire à l’étoile de mer) dont la présence en Méditerranée était jusqu’alors inconnue et très abondante dans les monts sous-marins du canal de Majorque.

Ces résultats font partie d’une thèse de doctorat, qui est développée dans le cadre du projet Life Intemares, cofinancé par le gouvernement des îles Baléares et le Fonds social européen. Le projet étudie les monts sous-marins de Ses Olives et Ausias March, situés à l’est d’Ibiza, ainsi que le mont Emile Baudot, également situé à l’est de ces îles et au sud de Majorque.

En plus de protéger les champs et les jardins d’une grande diversité d’éponges, des habitats d’intérêt communautaire inclus dans la directive Habitats ont été identifiés dans ces monts sous-marins, qui garantissent le maintien d’un état de conservation favorable des lieux désignés.

C’est le cas des fonds de maërl, formés de rhodolithes ou d’algues rouges calcaires sur les sommets des monts Ausias March et Emile Baudot, ils sont probablement les plus profonds de la Méditerranée occidentale.

Des champs de pockmark ont ​​également été trouvés (habitats de grande importance) très répandus et nombreux autour des trois montagnes et des fonds coralliens, non seulement dans les affleurements rocheux des pentes des montagnes, mais aussi dans les fonds sédimentaires adjacents, où le corail bambou (Isidella elongata).

Par ailleurs, bio-constructions fossiles d’ostréides, qui forment un récif autour des trois monts sous-marins, entre 200 et 400 mètres de profondeur.

Les informations obtenues contribuent à améliorer la connaissance scientifique des monts sous-marins du canal de Majorque et de ses lits bathyaux adjacents, et serviront de base à l’étude d’une éventuelle déclaration de cet espace comme Site d’Importance Communautaire (SIC) au sein du Réseau Natura 2000 .

Le projet Life Intemares avance vers l’objectif de parvenir à une gestion efficace des zones marines du réseau Natura 2000, avec la participation active des secteurs concernés et avec la recherche comme outils de base. La Fondation Biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique coordonne le projet.

Les porifères, aussi appelés spongiaires ou éponges, ce sont des animaux aquatiques et des invertébrés, qui font partie du sous-royaume des parazoaires. Cela signifie que les espèces porifères n’ont pas d’organes, de nerfs ou de muscles, bien qu’elles aient un squelette interne constitué de spicules.

Les estimations de la longévité parmi les éponges varient considérablement, mais se situent généralement dans les milliers d’années. Une étude publiée dans la revue Aging Research Reviews indique qu’une éponge de l’espèce Monorhaphis chuni a vécu jusqu’à 11 000 ans. Et, en effet, les éponges sont des animaux et ont une longévité incroyable.

Ils ont une grande capacité de reproduction asexuée. La reproduction chez les éponges présente plusieurs particularités. Il existe quelques espèces dioïques, mais la plupart sont hermaphrodites, bien que la libération des ovules et du sperme ne se produise pas en même temps.

Photo principale : Manu San Félix

