Ils découvrent un avantage nouveau et surprenant de boire du café, qui dissipe également un vieux mythe | Vie

S’il est consommé avec modération, le café a certains avantages. Et maintenant, un nouveau a été découvert, qui démolit également l’un de ses vieux mythes.

Le café il a toujours eu la réputation de rendre les gens nerveux, et même contre-productif pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques.

Mais ces dernières années, de nouvelles études ont confirmé ses bienfaits. En plus de nous aider à rester éveillés, le café a anticancéreux, propriétés antioxydantes et réduit le risque de maladies neurodégénératives.

Maintenant, une étude massive impliquant 360 000 personnes, découvre un nouvel avantage surprenant du café : réduit le risque d’arythmie cardiaque.

C’est une découverte qui va à l’encontre du vieux mythe selon lequel le café est mauvais pour le cœur, voire qu’il favorise les arythmies susmentionnées.

Il s’agit d’une étude menée par la Division de cardiologie de l’Université de Californie (États-Unis), comme nous l’indique le site Web de Business Insider.

L’équipe de recherche, dirigée par le Dr Gregory Marcus, a étudié pendant trois ans les habitudes de consommation de café de plus de 360 ​​000 personnes, et les a comparés aux taux d’arythmie.

Les résultats ont révélé que les personnes qui buvaient du café régulièrement avaient moins d’arythmies.

“Chaque tasse supplémentaire de café ordinaire consommée était associée à un risque d’arythmie inférieur de 3 %”, explique le Dr Marcus. « La consommation modérée de café est probablement plus bénéfique que nocive pour la santé », reconnaît-il.

Dans le même temps, l’étude n’a trouvé aucune donnée démontrant que le café provoque des palpitations ou des arythmies.

Bien sûr, il a été prouvé que il existe un gène appelé CYP1A2 qui contrôle le métabolisme de la caféine. Les personnes qui ont ce gène et cela fonctionne correctement, ils peuvent boire du café en grande quantité, sans risque pour la santé.

En revanche, ceux qui n’ont pas développé ce gène, ou les fumeurs, ont plus de difficultés à métaboliser la caféine, et devraient modérer leur consommation de café.

Par conséquent, les dernières études semblent confirmer que boire une tasse de café par jour peut être bénéfique pour votre santé, à moins que le médecin ne l’interdise, ou que la personne elle-même se sente mal de le prendre.