Ils découvrent un immense continent submergé sous l’Islande

07/05/2021 à 12:24 CEST

Une nouvelle étude développée par des chercheurs de l’Université de Durham soutient que l’Islande est la partie visible d’un immense continent caché sous les eaux océaniques : ce serait une zone du supercontinent appelée Pangée, qui selon les théories établies était divisée en plus de 50 il y a des millions d’années. Le territoire submergé s’étendrait sur 371 000 kilomètres carrés, du Groenland aux côtes européennes.

Selon un communiqué de la Geological Society of the United States, la recherche peut non seulement révolutionner le domaine des géosciences, mais aussi avoir fortes implications politiques et juridiques. C’est que le continent submergé pourrait posséder des ressources énergétiques et minérales inexploitées, d’une grande importance économique en raison de leur rareté à l’échelle mondiale.

Mais le problème ne s’arrêterait pas là, car les scientifiques britanniques soutiennent dans leurs recherches que probablement ces continents cachés pourraient également être découverts dans d’autres régions de la planète. Si cette hypothèse se confirme, elle pourrait déclencher une véritable « guerre internationale » pour l’utilisation des ressources inertes immergées.

Ressources submergées

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer stipule que les États côtiers peuvent tirer parti des ressources en hydrocarbures ou minérales présentes sur les fonds marins, tant qu’il peut être scientifiquement démontré que la partie immergée fait partie de la même structure que le plateau continental émergé de chaque État.

No es muy difícil imaginar las fuertes controversias que esto podría provocar por intereses económicos y geopolíticos, sobretodo en el caso de estados limítrofes o cuando un estado detenta un territorio en otro continente, como sucede en el caso de los pocos enclaves coloniales que aún existen en la planète.

Sujet connexe : Nous vivons sur une planète géologiquement mystérieuse.

La Pangée n’a pas été complètement divisée ?

Pangée C’était un grand supercontinent qui existait il y a 335 millions d’années, vers la fin de l’ère paléozoïque et le début de l’ère mésozoïque. Il comprenait pratiquement toutes les terres émergées de la planète, avec une surface qui atteignait 93 millions de kilomètres carrés.

Les théories actuellement en vigueur indiquent qu’il s’est fracturé il y a plus de 50 millions d’années, donnant naissance aux continents que nous connaissons aujourd’hui. Cependant, si la nouvelle étude publiée par la Geological Society of America est correcte, Pangea n’aurait pas été complètement “démantelée”. En réalité, il ne l’aurait fait que dans la partie visible des territoires, certains syndicats restant sous forme de continents submergés.

Cela expliquerait l’étrange cas de l’islande, ce qui laisse perplexe les spécialistes. D’une part, on pense qu’il est construit sur et entouré par la croûte océanique. Cependant, différentes données géologiques mettent cela en doute : la croûte sous l’Islande a plus de 40 kilomètres d’épaisseur, c’est-à-dire qu’elle est sept fois plus épaisse que la croûte océanique normale. Selon les scientifiques, cela n’a pas directement d’explication logique.

L’existence d’un continent submergé dans les fondations de l’Islande pourrait faire la lumière sur son étrange cas, mais elle pourrait aussi renverser en un clin d’œil toutes les théories établies concernant la étendue de la croûte océanique et continentale dans la région de l’Atlantique Nord, d’une part, et faire de même en ce qui concerne les concepts liés aux processus de formation d’îles volcaniques à travers le monde.

Notre planète aura-t-elle une vaste formation continentale submergée héritée de la Pangée ? De nouvelles études peuvent ou non confirmer cette idée révolutionnaire.

Référence

« Islande », Sur les traces de Warren B. Hamilton : nouvelles idées en sciences de la Terre. Gillian R. Foulger, Laurent Gernigon, Laurent Geoffroy. Société géologique d’Amérique (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1130/2021.2553 (04)

Photo : Un énorme continent submergé pourrait être situé sous l’Islande, selon une nouvelle étude, et il pourrait ne pas être le seul sur la planète. Crédit : Université de Durham.