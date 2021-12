Ils découvrent un nouveau type de tempête appelé Atmospheric Lake, il peut créer des flaques de 1 000 kilomètres de diamètre | Vie

Il semble que nous ne sachions pas encore tout sur les tempêtes. Ils ont découvert un nouveau phénomène météorologique, et c’est assez inquiétant.

Bien que de plus en plus de gens surveillent la météo, de nouveaux types de tempêtes sont encore découverts. Ils s’appellent Lac atmosphérique, et jusqu’à présent, ils n’ont été localisés que dans l’océan Indien.

Les scientifiques de l’atmosphère Brian Mapes et Wei-Ming Tsai ont décrit cette nouveau type de tempête sur le site scientifique de l’AGU.

Qu’il ait été découvert maintenant ne signifie pas qu’il s’agit d’un phénomène nouveau ou qu’il est dû au changement climatique. Simplement, qu’il n’avait pas été décrit jusqu’à présent.

La nature ne cesse de nous étonner et des phénomènes naturels vraiment incroyables se produisent quotidiennement, capables de défier l’imagination de chacun.

Qu’est-ce qu’un lac atmosphérique et pourquoi s’appelle-t-il ainsi ?

Les météorologues savent depuis longtemps ce qu’ils appellent rivières atmosphériques, qui sont littéralement des rivières d’humidité ou d’eau qui circulent dans l’atmosphère. Ces rivières atmosphériques, sous forme de nuages, se déplacent dans l’atmosphère et déversent régulièrement de la pluie.

En utilisant la même analogie, Un lac atmosphérique est une concentration de vapeur d’eau dans l’atmosphère, en forme de lac.

Ils peuvent être si gros et transporter tellement d’eau que certains d’entre eux pourraient créer une flaque de 1 000 kilomètres de diamètre et de plusieurs centimètres de haut.

Sur cette image satellite, nous pouvons voir l’un de ces lacs atmosphériques:

Ils apparaissent dans les zones où il y a très peu de vent, et ils peuvent rester au même endroit pendant des jours, déchargeant de l’eau.

Pour l’instant, ces lacs atmosphériques n’ont été trouvés que dans l’océan Indien, à environ 10 degrés de l’équateur.

Comme le rapporte le New Atlas, Brian Mapes et Wei-Ming Tsai ont étudié les données climatiques satellitaires au cours des cinq dernières années et ont découvert 17 lacs atmosphériques de plus de 6 jours.

Guide d’achat avec lequel vous pourrez connaître les différents systèmes qui existent pour filtrer l’eau et la nettoyer des éléments étrangers ou des mauvaises saveurs qu’elle peut avoir.

Ils sont formés de jets de vapeur d’eau qui coulent de la région indo-pacifique, puis dérivent lentement vers l’ouest jusqu’à la côte orientale de l’Afrique.

C’est un phénomène atmosphérique important car il apporte beaucoup de pluie dans les régions sèches de l’Afrique.

Maintenant, ces scientifiques étudient si ces lacs atmosphériques sont affectés de quelque façon que ce soit par le changement climatique. Ils les surveilleront pendant quelques années pour vérifier leur évolution.