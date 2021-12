Ils découvrent un nouvel avantage du chewing-gum auquel personne ne s’attendait | La vie

Le chewing-gum est une activité universelle et quotidienne. Maintenant, un avantage inattendu a été découvert, si vous mâchez de la gomme en marchant.

Les origines de gencive Ils remontent au néolithique, bien que le chewing-gum, tel que nous l’utilisons aujourd’hui, ait été inventé par les Mayas et les Aztèques.

Mastiquer un chewing-gum C’est une activité quotidienne universelle, sauf à Singapour, où il est interdit de vendre du chewing-gum.

Une curiosité : apparemment, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher et mâcher de la gomme en même temps. C’est une question de coordination. Et c’est dommage, car une propriété inattendue du chewing-gum en sortie a été découverte.

Selon le site médical Verywellfit, une étude a récemment été réalisée dans laquelle 25 hommes et autant de femmes sont sortis se promener, certains mâchant du chewing-gum, et d’autres un substitut qui se dissout instantanément dans la bouche.

Ces gens qui ils mâchaient du chewing-gum en marchant ils ont parcouru plus de distanceIls faisaient plus de pas, marchaient plus vite, augmentaient leur fréquence cardiaque et consommaient plus de calories.

Les médecins pensent que cette amélioration des performances de marche apportée par le chewing-gum est due à Synchronisation Cardiaque-Locomotive (CLS) ou couplage cardio-locomoteur.

Le CLS décrit le moment où le mouvement du corps (activité locomotrice) est synchronisé avec la fréquence cardiaque (activité cardiaque).

Les chercheurs théorisent que mâcher du chewing-gum en marchant augmente le rythme cardiaque d’une personne, et il bouge son corps plus rapidement pour s’adapter à ce rythme.

Et ce n’est pas le seul avantage du chewing-gum.

Le préparateur Rubén Borges, lorsqu’il prescrit un régime et que ses clients ont faim, Il recommande de boire un grand verre d’eau et de mâcher du chewing-gum.

L’effet rassasiant de l’eau, et l’effet de bouger les mâchoires et d’obtenir la saveur du chewing-gum, aident à étancher la faim et à distraire le cerveau.

Mais il y a des gens qui ne se sentent pas bien : le chewing-gum avale de l’air, ce qui peut provoquer une gêne intestinale.

Si vous pouvez le tolérer et pouvez marcher en mâchant du chewing-gum, faites-le quand vous allez marcher : vous marcherez plus et brûlerez plus de calories.