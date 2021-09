Ils découvrent un plastique laitier plus résistant que le conventionnel

09/04/2021 à 09:12 CEST

Dans la course pour trouver un substitut au plastique conventionnel, avec les mêmes qualités d’usage mais sans ses inconvénients environnementaux, de plus en plus d’expérimentations offrent des résultats prometteurs. Les scientifiques ont maintenant découvert que le secret réside peut-être dans les protéines du lait. Un nouveau mousse plastique haute performance développée à partir de protéines de lactosérum Les produits laitiers peuvent mieux résister à la chaleur extrême que de nombreux thermoplastiques courants fabriqués à partir de pétrole.

Une équipe de recherche suédoise a récemment annoncé que le matériau découvert pouvait être utilisé, par exemple, dans les catalyseurs automobiles, les filtres à carburant ou la mousse d’emballage. Et pas seulement ça : en fait améliore vos performances mécaniques après plusieurs jours exposition à des températures élevées, a rapporté Europa Press.

Dans un rapport publié dans Advanced Sustainable Systems, des chercheurs du KTH Royal Institute of Technology de Stockholm affirment que cette découverte ouvre la porte à l’utilisation de matériaux en mousse à base de protéines dans des environnements potentiellement difficiles, tels que la filtration, l’isolation thermique et l’absorption de fluides.

Les éléments constitutifs de ce matériau sont des nanofibrilles de protéines, ou PNF, qui s’auto-assemblent à partir de protéines de lactosérum hydrolysées, un produit de la transformation du fromage, dans des conditions spécifiques de température et de pH.

Tout au long des tests effectués, les mousses se sont améliorées avec le vieillissement. Après un mois d’exposition à une température de 150 ° C, le matériau est devenu de plus en plus rigide, de plus en plus résistant, a déclaré le co-auteur de l’étude Mikael Hedenqvist, professeur à la Division des matériaux polymères de KTH, dans un communiqué.

“Ce matériau ne fait que se renforcer avec le temps”, Il dit. « Par rapport aux mousses commerciales à base de pétrole fabriquées à partir de polyéthylène et de polystyrène, elles fondent instantanément et se décomposent dans les mêmes conditions difficiles. »

Les protéines sont souvent solubles dans l’eau, ce qui est un défi lors du développement de matériaux à base de protéines. Malgré cela, le matériau s’est avéré résistant à l’eau après le processus de vieillissement, qui a polymérisé la protéine, créant de nouvelles liaisons covalentes qui ont stabilisé les mousses.

La mousse a également résisté à des substances encore plus agressives, telles que les tensioactifs et les agents réducteurs, qui normalement décomposent ou dissolvent les protéines. La réticulation a également rendu la mousse non affectée par le carburant diesel ou l’huile chaude.

Ce matériau d’origine laitière présentait également une meilleure résistance au feu que le polyuréthane thermodurcissable d’usage courant. « Ce matériau biodégradable et durable peut être une option viable pour une utilisation dans des environnements difficiles où la résistance au feu est importante », explique Hedenqvist.

Les utilisations possibles de cet élément comprennent le fait de servir de support pour les métaux catalytiques qui fonctionnent à des températures plus élevées, tels que les catalyseurs au platine pour les automobiles. Le matériau peut également fonctionner comme un filtre à carburant, notent les chercheurs.

D’autres possibilités sont de l’utiliser comme mousse dans les emballages et dans les applications d’isolation acoustique et thermique où des températures plus élevées peuvent se produire et où il y a un risque d’environnement agressif.

Cela peut vous intéresser : Créez le premier masque naturel et compostable au monde