Ils découvrent un point étrange à la surface d’une petite étoile à 450 millions d’années-lumière de la Terre

03/09/2021 à 14:03 CEST

Des chercheurs de l’Université de Boston, aux États-Unis, ont découvert un point de forme inhabituelle dans la structure supérieure d’un bébé étoile. Les caractéristiques de cette étoile en formation, située à 450 millions d’années-lumière de la Terre, pourraient éclairer les mystères qui existent encore autour de la formation du Système solaire.

Comment était notre Soleil dans ses premiers instants d’existence ? Comment la Terre et le reste des planètes se sont-elles formées sous la chaleur de son influence ? Ces inconnues et bien d’autres n’ont pas encore été entièrement résolues, bien que des siècles de connaissances scientifiques se soient accumulés.

L’astronomie a réussi à avancer vers la découverte de milliards d’étoiles et de systèmes planétaires situés aux confins de la Voie lactée et même dans d’autres galaxies, mais bon nombre des conditions initiales du système solaire ils restent une énigme. Maintenant, une nouvelle étude récemment publiée dans la revue Nature pourrait ouvrir la voie à des réponses inédites.

Les bébés étoiles peuvent être la clé

Étudier jeunes étoiles qui partagent des propriétés similaires avec notre Soleil est la clé pour comprendre la naissance de notre propre planète et du système solaire, évoluant vers une compréhension plus profonde du cosmos. Précisément, la détection d’un spot unique sur un bébé star spécifié par des astronomes américains révèle de nouvelles informations sur la croissance des étoiles dans leurs premiers instants.

Lorsqu’une petite étoile se forme, elle dévore les particules de poussière et de gaz qui s’accumulent autour d’elle en soi-disant disques protoplanétaires. Aussi, le processus appelé accumulation provoque la collision des particules susmentionnées avec la surface de l’étoile.

Ces chocs génèrent points chauds et d’une densité extrême sur la structure externe des bébés étoiles : ce sont les points focaux du processus d’accrétion. Selon un communiqué de presse, la nouvelle étude a découvert l’un de ces points dans le bébé star GM Aur, situé dans le nuage moléculaire Taurus-Auriga de la Voie lactée.

En disant point chaud présente une forme jamais vue auparavant dans cette classe de structures. Les spécialistes ont découvert que le point chaud n’est pas totalement uniforme et qu’il a une zone à l’intérieur qui est encore plus chaude que le reste de la structure.

L’influence du champ magnétique

Selon les scientifiques, la découverte confirme que les points chauds ou points focaux générés pendant le processus d’accrétion sont des « empreintes » sur la surface stellaire, créées par le champ magnétique qui agit comme l’axe d’intégration ou de communication entre les bébés étoiles et le matériau des disques protoplanétaires.

En d’autres termes, les forces qui interagissent dans ces processus complexes déterminent comment la structure des champs magnétiques indiqués dirige les particules des disques protoplanétaires, pour ensuite entrer en collision avec des points spécifiques sur la surface du étoiles en croissance. Bien qu’il existait déjà des modèles théoriques qui expliquaient ce phénomène, la découverte chez le bébé star GM Aur les confirme et les prouve dans un cas réel.

Selon les astronomes, le comportement du point chaud sur cette étoile lointaine et la dynamique confirmée autour de ce processus auraient pu être réalisés de la même manière pendant les premiers instants de l’existence de notre Soleil.

Les spécialistes soutiennent qu’avec l’avancement des technologies d’observation, il sera possible à l’avenir de trouver de nouvelles « empreintes » qui fournissent des preuves sur la la façon dont était le soleil quand c’était une étoile bébé, et comment sa configuration a influencé la création des planètes et de l’ensemble du système solaire.

Référence

Mesure de la structure de densité d’un point chaud d’accrétion. Espaillat, CC, Robinson, CE, Romanova, MM et al. Nature (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-03751-5

Photo de profil: L’image montre une jeune étoile appelée GM Aur mangeant du gaz et des particules de poussière d’un disque protoplanétaire, qui est représenté par la matière verte qui entoure l’étoile brillante. Crédit : MM Romanova.

Vidéo et podcast: édité par Pablo Javier Piacente à partir d’éléments et de sources libres de droit. Crédits image vidéo : MM Romanova ; Guillermo Ferla, John Fowler, Ramón Salinero, Max McKinnon et Shot by Cerqueira sur Unsplash.

Clip vidéo et podcast: jorikbasov sur Pixabay.