Ils découvrent un prototype d’iPhone 4 avec un clin d’œil à Star Wars | La technologie

Il fut un temps où Apple devait faire un clin d’œil à l’étoile de la mort Star Wars pour essayer de ne pas divulguer son tout nouvel iPhone 4.

Il est assez courant qu’avant le lancement d’un appareil électronique important tel qu’un téléphone portable, tous les détails soient filtrés avant la présentation, laissant très peu de surprises, et c’est pourquoi de nombreuses entreprises technologiques proposent l’un ou l’autre. moyen d’éviter que vos appareils électroniques ne soient divulgués avant leur annonce officielle.

Cependant, nous avons récemment dévoilé un prototype d’iPod de première génération extrêmement rare, présenté dans un boîtier en plastique jaune plutôt prononcé, une manière dont Apple a dû empêcher sa conception de fuir avant l’annonce.

Eh bien, maintenant grâce au youtuber DongleBookPro Nous connaissons un prototype rare d’iPhone 4 qui comprend un certain nombre de différences de conception notables, mais qui comporte principalement un logo « étoile de la mort » au dos, et non le logo pomme mordue d’Apple.

Apparemment, c’était la stratégie d’Apple pour que le design ne soit pas divulgué, de sorte que certaines personnes pensaient qu’il ne s’agissait que d’un téléphone mobile en collaboration avec Star Wars et non d’un nouvel iPhone qui était sorti.

Il y a aussi d’autres différences que vous pouvez voir dans la vidéo, et c’est que ce prototype rare de l’iPhone 4 avec le logo de l’étoile de la mort vient pas d’écran Retina, pas de vis visibles, avec un appareil photo totalement différent, une version très préliminaire d’iOS 4 et différentes icônes dans le système.

De toute évidence, de nombreux aspects de cette conception n’ont pas vu le jour avec le lancement original de l’iPhone 4, de sorte que parfois les prototypes sont quelque peu éloignés de ce que nous pouvons certainement voir sur le marché.

Sans aucun doute, c’est un aspect assez curieux qu’Apple a misé sur l’étoile de la mort Star Wars pour essayer de ne pas faire fuir ce produit.