Ils découvrent un récif de “supercoraux” résistant au CO2

24/09/2021 à 9h02 CEST

Des scientifiques ont découvert un récif de « super corail » aux Philippines qui semble être résistant au CO2 qui pollue son environnement marin. La découverte est survenue accidentellement lors d’une enquête sur la façon dont les eaux usées affectent les coraux dans cette région. La découverte ouvre une porte d’espoir pour ce type d’organismes, très fragiles aux modifications de leur habitat.

En 2019, Bayani Cárdenas, professeur d’hydrologie à l’Université du Texas à Austin, a entrepris un projet de recherche à la recherche de nutriments nocifs qui s’écoulent dans les eaux souterraines vers un délicat sanctuaire de récifs coralliens aux Philippines. Cárdenas a atteint cet objectif, mais dans une longue série de découvertes scientifiques accidentelles, Il est également tombé sur quelque chose de complètement inattendu : une région de « super coraux » potentiels qui prospèrent malgré des niveaux élevés de dioxyde de carbone. de ses environs.

Les résultats de ce travail de terrain de 2019 ont maintenant été publiés dans la revue ACS ES&T Water.

Pour la première fois, le professeur Bayani Cárdenas et une équipe de chercheurs internationaux pourrait attribuer l’origine du CO2 et d’autres gaz et nutriments dans cette région marine à l’arrivée des eaux souterraines, une découverte qui montre que l’environnement récifal peut être vulnérable au rejet d’eaux usées, de ruissellement agricole et d’autres sous-produits dans la mer.

“Il s’agit d’une vulnérabilité invisible”, a déclaré Cardenas, professeur au département des sciences géologiques de l’UT Jackson School of Geosciences. «Nous avons pu montrer que les eaux souterraines affectent ces environnements délicats de récifs coralliens. Il y a un lien, et ce n’est toujours pas aussi accepté en science et dans de nombreuses régions du monde », a-t-il ajouté.

En outre, Cárdenas a déclaré que la recherche a à son tour généré de nouvelles questions et de nouvelles propositions de recherche, en particulier concernant la découverte de « supercoraux » résistants au CO2. Les chercheurs pensent que ces organismes pourraient se répliquer ailleurs dans les années à venir, car les niveaux mondiaux de CO2 devraient augmenter.

Les coraux, victimes du changement climatique

Les récifs coralliens ont longtemps subi les effets du changement climatique, en particulier lors d’un événement mondial de blanchissement des coraux entre 2014 et 2017 qui a provoqué un stress thermique dans 75% des récifs du monde, selon la Meteorological Society.

Cependant, la zone chargée de coraux que Cárdenas a étudiée dans le passage d’Isla Verde aux Philippines, une région si dynamique et diversifiée qu’elle est surnommée « l’Amazon de l’océan », prospère malgré les grandes quantités de CO2 pompées des eaux souterraines.

L’auteur principal Rogger E. Correa, chercheur à l’Université de Southern Cross en Australie, a estimé que les eaux souterraines pompent environ 989 grammes de CO2 par mètre carré par an dans la zone qu’ils ont étudiée, connue sous le nom de Twin Rocks et elle borde une chaîne des volcans. C’est l’équivalent de garer deux voitures sur le fond marin et de les laisser émettre du dioxyde de carbone pendant une année complète sur chaque hectare de récif.

Pour distinguer les eaux souterraines de l’eau de mer, les scientifiques ont immergé des appareils mesurant les niveaux de CO2 et de radon-222, un isotope radioactif naturel présent dans les eaux souterraines locales, mais pas dans l’océan. La technique de mesure a été développée par le co-auteur Isaac Santos, professeur à l’Université de Göteborg en Suède.

Ce travail fait suite à une étude de 2020 de Cárdenas, dans laquelle il a découvert que le CO2 bouillonnait du fond marin au large d’une zone de la côte philippine d’une manière si dramatique qu’il l’a appelé «Soda Springs».

Le résultat final de la dernière enquête est une région entière de récifs coralliens qui doit être étudiée de plus près, a déclaré Cárdenas.

Adina Paytan, chercheuse à l’Institut des sciences marines de l’Université de Californie à Santa Cruz, qui n’a pas participé à l’étude, a averti que d’autres facteurs de stress d’origine humaine, tels que la sédimentation, la surpêche et la pollution, peuvent encore condamner les récifs coralliens.

Cependant, elle a dit qu’elle avait bon espoir de voir que l’équipe de Cárdenas a montré que les coraux peuvent pousser dans des environnements à haute teneur en carbone, une découverte qui « Donne un peu d’espoir pour l’avenir des coraux ».

Etude de référence : DOI : 10.1021/acsestwater.1c00104

