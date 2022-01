Ils découvrent un système qui pourrait nous permettre d’imprimer nos propres écrans OLED à la maison | La technologie

Alors que les panneaux OLED deviennent la technologie de référence dans les salons du monde entier, une équipe d’ingénieurs a réussi à imprimer un écran sur une imprimante 3D.

Si nous regardons vers l’avenir, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que nous puissions imprimer notre propre télévision à la maison. Mais comme cela semble un peu précipité au début, nous procédons au coup par coup dans cette percée.

Des chercheurs de l’Université du Minnesota Twin Cities ont développé ce qu’ils disent être le premier écran OLED flexible entièrement imprimé en 3D au monde. En théorie, cela pourrait nous empêcher de dépendre de panneaux fabriqués en usine pour construire ou réparer vos appareils.

La nouvelle approche combine deux méthodes d’impression 3D pour imprimer les six couches nécessaires à un affichage fonctionnel. L’équipe a utilisé l’impression par extrusion pour fabriquer les électrodes, l’encapsulation, l’isolation et les interconnexions, tandis que les couches actives ont été peintes par pulvérisation à température ambiante.

Les imprimantes 3D résolvent de nombreux problèmes. Certains d’entre eux, impensable. Laissez-vous surprendre par les utilisations les plus étranges de cet appareil.

Les tentatives précédentes de diverses équipes avaient des problèmes d’uniformité de la lumière (uniformité sur l’ensemble du panneau) ou ils se sont tournés vers des techniques au-delà de l’impression 3D pour placer certains composants, tels que le revêtement par centrifugation ou l’évaporation thermique.

Le prototype n’avait que 1,5 pouces de large et utilisé seulement 64 pixels donc nous ne parlons pas d’un panneau vraiment pratique, car des résolutions bien plus élevées seraient nécessaires (un écran Full HD nécessite plus de 2 millions de pixels).

L’adaptation de la technologie à un usage domestique peut également prendre du temps, car l’université a utilisé une imprimante 3D personnalisée qui coûte le même prix qu’une Tesla Model S, cela peut donc prendre un certain temps pour que la méthode soit viable sur les imprimantes de détail.

Cependant, la nature même de la technologie rend ces objectifs relativement réalisables et ouvre la porte à de nombreuses possibilités lorsque les écrans OLED imprimés à domicile sont utiles.

En plus des réparations à domicile, cela pourrait aider à créer des gadgets faits maison avec des écrans personnalisés. D’une manière ou d’une autre, cette invention pourrait démocratiser la technologie, bien qu’à un niveau élevé.