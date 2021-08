Ils découvrent un vaste monde extraterrestre à 182 années-lumière de la Terre

08/12/2021 à 13h15 CEST

Une équipe internationale d’astronomes a identifié une nouvelle planète extrasolaire avec son étoile : ils constituent un étrange monde extraterrestre situé à environ 182 années-lumière de la Terre. Selon les spécialistes, il s’agit de la plus grande planète sous-neptunienne découverte à ce jour, avec un rayon pratiquement trois fois supérieur à celui de la Terre.

Les sous-neptune ou planètes subneptuniennes Ce sont des étoiles qui ont une dimension plus petite que Neptune, que ce soit en termes de rayon ou de masse. Les planètes les plus proches des caractéristiques de Neptune sont considérées comme plus étranges et plus inhabituelles, même si elles ne sont que légèrement plus grandes que prévu dans un sous-Neptune typique. La taille de ce type de planètes est directement liée au gaz disponible et aux conditions de pression qui existent au cours du processus de formation.

Une seule exoplanète ?

Dans la nouvelle recherche, publiée dans arXiv, les astronomes décrivent un nouveau système planétaire extrasolaire identifié grâce aux données du Transiting Exoplanet Study Satellite (TESS) de la NASA. En principe, ils ont découvert une exoplanète qui a été appelée TOI-2406b, en orbite autour de l’étoile naine connue sous le nom TOI-2406. Cependant, il n’est pas encore possible de confirmer ou d’exclure la présence d’autres corps accompagnant la planète découverte.

Dans le but de trouver des exoplanètes en transit, ESSAI mène une étude d’environ 200 000 étoiles brillantes situées près du Soleil. Jusqu’à présent, il a identifié plus de 4 400 exoplanètes “candidates” ou potentielles, dont les astronomes ont confirmé 144 à ce jour.

Un cas inhabituel

L’étoile TOI-2406 est pauvre en métaux, atteignant un rayon de 0,2 rayon solaire et une masse estimée à environ 0,16 masse du Soleil. Pendant ce temps, l’exoplanète TOI-2406 b a une dimension de 2,94 rayons terrestres, tandis que les données des observations indiquent que cette planète extrasolaire orbite autour de sa mère étoile tous les 3,07 jours.

Selon un communiqué de presse, tant le faible métallicité des étoiles Quoi la taille relativement grande et la courte période orbitale de l’exoplanète ils rendent le nouveau monde extraterrestre étrange à la vision des spécialistes : ils le considèrent comme un cas inhabituel qui pourrait modifier le modèle classique de formation des planètes.

D’un côté, grandes planètes subneptuniennes tels que TOI-2406 b sont rares et rares. Dans le même temps, les experts estiment qu’une autre originalité du système est que cette grande planète orbite autour d’une étoile de faible masse. Autrement dit, ils pensent que l’étude du processus de formation de ce système planétaire pourrait apporter des informations nouvelles et précieuses sur des mécanismes jusqu’alors inconnus, et qui pourraient s’inscrire dans la logique des mondes extrasolaires.

Sujet connexe : 121 exoplanètes géantes découvertes dans des zones habitables.

Mystères à résoudre

Dans les conclusions de la nouvelle étude, les scientifiques ont indiqué que plus d’observations de l’étoile TOI-2406 sont nécessaires pour plus de détails sur les propriétés du système. Par exemple, mener des études de suivi de vitesse radiale permettra de déterminer la masse exacte de la planète extrasolaire et d’écarter ou non des corps possibles qui accompagnent l’exoplanète.

Il faudra attendre de nouvelles recherches pour apprécier l’ampleur réelle de cette découverte et connaître toutes les informations que cet étrange monde extraterrestre a à nous fournir, situé à moins de 200 années-lumière de notre planète.

Référence

Un grand sous-Neptune transitant par le disque épais M4V TOI-2406. RD Wells et al. arXiv (2021).

photo: la découverte d’un nouveau système planétaire extrasolaire pourrait apporter un regard renouvelé sur les processus de formation des exoplanètes sub-neptuniennes : l’astro identifiée et l’étoile qu’elle orbite ne correspondent pas aux modèles classiques liés à ce type de système. Crédit : ChadoNihi sur Pixabay.