Ils découvrent une chanson inédite avec George Harrison et Ringo Starr dans un grenier – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Ongle chanson inédite mettant en vedette les membres des Beatles George Harrison et Ringo Starr a été présenté mercredi à la Musée des Beatles de Liverpool, après avoir été retrouvé dans un grenier l’année dernière.

Écrit et produit par le journaliste et animateur Suresh Joshi, « Radhe Shaam » a été enregistré aux Trident Studios à Londres en 1968, avec la voix du musicien indien Aashish Khan, Harrison à la guitare et Starr à la batterie.

Personne ne pouvait croire que c’était si vieux », a déclaré Joshi à . après avoir joué l’enregistrement devant un public au musée de la ville natale des Beatles. Ce fut un moment absolument merveilleux et un soulagement en même temps que j’y renonce à ma manière humble.

Joshi a dit qu’il enregistrait de la musique avec Khan pour le film « East Meets West » aux Trident Studios quand Harrison est entré et ils ont commencé à parler. Les Beatles enregistraient « Hey Jude » à l’époque.LA PUBLICITÉ

Harrison et Starr se sont tous deux portés volontaires pour participer à son thème.

Joshi a trouvé l’enregistrement l’année dernière, stocké parmi d’autres effets personnels dans le grenier de sa maison, après qu’un ami, lors d’une communication pendant la quarantaine, ait été intrigué par ses histoires du passé. Il a donc travaillé avec un producteur pour restaurer la bande.

Nous l’avons sauvé, nous l’avons remonté, il nous a fallu près d’un mois pour lui redonner son originalité (…) et nous l’avons numérisé », a déclaré Joshi, ajoutant que la chanson sortira et que tous les bénéfices iront à des œuvres caritatives.

Dans un communiqué de presse, Joshi a décrit la chanson de 53 ans comme pertinente aujourd’hui.

La chanson tourne autour du concept que nous sommes tous un et que le monde est à nos pieds, quelque chose que nous avons tous réalisé pendant cette pandémie », a-t-il déclaré.

Source : Excelsior