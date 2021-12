Ils découvrent une curieuse erreur de continuité dans Friends 27 ans après la première de l’épisode | Divertissement

La série la plus appréciée des 30 dernières années de la télévision est revenue dans l’actualité en raison d’un échec de raccord qui n’avait pas été découvert jusqu’à présent. La coupable de tout est Phoebe.

Si vous faites partie de ceux qui ont vu Friends environ 80 fois au cours de la dernière décennie et que vous n’avez jamais remarqué cet échec. Détendez-vous, car la même chose nous est arrivée et en 2021 nous l’avons déjà revue… quelques fois.

Grâce à Twitter, nous avons découvert que dans un chapitre spécifique de la série hil y a un personnage qui est à deux endroits en même temps et ce n’est pas du jeu.

Nous parlons spécifiquement du premier chapitre de la série. Comme vous vous en souviendrez, c’est dans lequel Rachel (Jennifer Aniston) apparaît habillée en mariage dans Central Perk, commençant ainsi toute la dispute de Friends.

Je n’ai jamais remarqué l’erreur de continuité dans le pilote #Friends qui donne l’impression que Phoebe réagit à elle-même (ou qu’Ursula est secrètement là …) pic.twitter.com/2PMBFZTDEq – Jarett Wieselman (@JarettSays) 21 mai 2021

L’échec du raccord ou l’erreur de continuité se produit quelques scènes plus tard, lorsque les personnages se rendent chez Mónica pour un café. C’est là que, avec presque tous les personnages debout, Phoebe (Lisa Kudrow) fait une blague et quand tout le monde rit et change d’avion, elle réapparaît sur le canapé.

Cet échec, disent plusieurs tweeters, n’a pas été vu dans la diffusion originale en raison des formats de télévision de l’époque, mais maintenant, avec tous les changements, il est réapparu pour devenir quelque chose d’évident.

Ce sont les meilleures mini-séries Netflix à regarder en une seule séance ce week-end, chapitre après chapitre. Crimes, drames, comédies et documentaires.

Si vous remarquez, Phoebe est debout avec un café et juste dans le plan suivant, elle est assise à quelques mètres sur le canapé avec le même café. Et, d’après ce que nous savons de la série, ce personnage n’a pas de pouvoirs magiques.

Ce petit échec n’invalide pas la qualité de la série (je ne vous parle pas non plus de ce Lego) ni ne détruit les 10 ans de travail de l’équipe Friends, c’est juste une curieuse anecdote qui a mis 26 ans à être découverte.