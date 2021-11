Ils découvrent une dangereuse campagne de logiciels espions sur Android et ce que vous devez éviter | La technologie

Cette campagne de logiciels espions a déjà infecté des milliers de personnes en Corée du Sud et promet de se propager dans d’autres pays du monde.

La plupart des hackers se tournent vers l’écosystème Android car il est un peu plus ouvert qu’iOS, pour distribuer différentes applications malveillantes qui visent à prendre le contrôle du téléphone portable de la victime pour voler des identifiants bancaires ou extraire des informations personnelles que vous pourrez utiliser à l’avenir comme de nombreuses campagnes.

Et maintenant la société de sécurité Zimperium vous venez de découvrir une collection d’applications de logiciels espions, que vous avez surnommées TéléphoneSpy, et qu’ils se présentent comme d’autres outils utiles.

Et c’est que PhoneSpy se déguise en une application mobile standard qui vise à transmettre des films, à aider les utilisateurs à apprendre le yoga ou à rechercher des collections de photos, parmi de nombreux autres outils, mais en réalité ce qu’il fait vole des documents, des photos, des vidéos et même les identifiants de l’utilisateur du téléphone.

PhoneSpy est une campagne de logiciels espions très dangereuse, car après avoir infecté le terminal, il transmettra des données de localisation GPS précises, partagera vos photos et messages, partagera la liste des contacts et des documents téléchargés et qui pourraient être utilisés à l’avenir à des fins de chantage ou d’espionnage.

Zimperium répertorie tout ce que le logiciel espion PhoneSpy peut faire sur notre téléphone s’il est infecté :

Liste complète des applications installées Voler des informations d’identification par hameçonnage Voler des images Surveillance de la localisation GPS Voler des messages SMS Voler des journaux d’appels Enregistrer de l’audio en temps réel Voler des contacts téléphoniques Enregistrer une vidéo en temps réel à l’aide des caméras avant et arrière Accéder à la caméra pour prendre des photos avec les caméras avant et arrière Envoyer SMS vers un numéro de téléphone contrôlé par l’attaquant avec texte contrôlé par l’attaquant Extraire les informations de l’appareil (IMEI, marque, nom de l’appareil, version Android) Cachez votre présence en masquant l’icône du tiroir/menu de l’appareil

Comme vous pouvez le voir, il faut le prendre très au sérieux et ne pas craquer pour cette campagne qui est née en ce moment en Corée du Sud sous 23 candidatures qui ont apparemment déjà été supprimés, mais qui ont été installés des milliers de fois par les citoyens de ce pays.

Bien qu’il s’agisse d’applications de logiciels espions destinées au public sud-coréen et qui ne sont traduites qu’en coréen, il faut y prêter attention, car il est probable qu’elles finissent par s’étendre à d’autres pays du monde sous d’autres types d’applications ou de traductions.

Fondamentalement, ce que vous devez faire, c’est éviter d’installer des applications qui ne sont pas connues, même en ignorant de nombreuses critiques car certaines sont généralement payées ou fausses.