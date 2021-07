Ils découvrent une erreur curieuse et inexplicable dans l’application météo pour iPhone | La technologie

L’application météo de votre iPhone peut ne pas afficher certaines températures très particulières.

Nous aimons tous voir la météo, bien qu’elle ne soit pas toujours bonne, et qu’il fasse chaud ou froid, nous avons toujours notre widget météo pertinent sur la page d’accueil de notre téléphone portable ou un accès direct à notre application Météo pour savoir quelle température nous sommes va avoir le lendemain ou dans quelques heures.

Mais bien sûr, quand il s’agit de nous donner des températures totalement précises, Il semble qu’il existe certaines versions d’iOS sur l’iPhone qui sautent certains degrés Fahrenheit très particuliers, un chiffre au-dessus ou un chiffre au-dessous, ce à quoi beaucoup ne peuvent consentir.

L’histoire, découverte au bord, révèle essentiellement une particularité dans le logiciel iOS 14.6 où l’application météo de l’iPhone n’affiche pas les températures comme 65 ° F, 69 ° F et 71 ° F, un autre nombre à connotation sexuelle inclus.

Petit scoop farfelu ici aujourd’hui : l’application météo d’Apple – du moins sur la version actuelle d’iOS – n’affichera pas la température de 69 ºF, pour * une * raison…. 🤔https : //t.co/SXgWTSd3PQ pic.twitter.com/E5tRbNdPxv – Chaim Gartenberg (@cgartenberg) 13 juillet 2021

Alors que les premiers soupçons de la communauté étaient qu’Apple censurait certaines températures pour avoir une connotation sexuelle, il parait que ce n’est pas comme ça et c’est lié à des problèmes d’arrondi.

Et est-ce que l’application météo, au moins dans la version d’iOS 14.6, ce qu’elle fait est convertir les températures Celsius en degrés Fahrenheit et arrondir le résultat à un nombre entier. Par exemple, 18 °C équivaut à 64,4 °F, et le système arrondit à 64 °F. 19 ° C équivaut à 66,2 ° F, et le système l’arrondit à 66 ° F, en sautant 65 ° F en cours de route.

De même, 20°C serait l’équivalent de 68°F alors que le controversé 21°C est l’équivalent de 69,8°F, qui sont arrondis par le système à 70°F, avec lequel le nombre magique et particulier 69 n’apparaît pas quand arrondir.

Très probablement une erreur d’arrondi, allant de C à F, 20C est 68F, 21C est 69,8F. Si c’est la cause, vous ne devriez pas non plus voir 65, 67, 71, 74 par exemple. – Marc-André Dufresne (@theMarcDufresne) 13 juillet 2021

C’est drôle, car l’application météo iOS extrait les données de température de Weather.com, qui n’a aucun problème à fournir des températures précises, y compris le controversé 69 ° F.

Cela ne se produit qu’avec la version iOS mentionnée, car avec iOS 11.2.1 et même avec iOS 15, tous les chiffres s’affichent correctement, qu’ils aient ou non des connotations sexuelles. Peut-être une erreur d’arrondi et Apple pourrait la corriger avec une prochaine mise à jour.