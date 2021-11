Ils découvrent une fraude de 13 millions dans la vente d’hydrocarbures

10/11/2021 à 11:54 CET

LOM

L’opération contre la prétendue fraude massive du paiement de la T.V.A. dans la vente de grandes quantités d’hydrocarbures qui a commencé il y a quelques mois en Malaga, Séville, Cadix, Madrid et Badajoz ajoutent 17 détenus, parmi lesquels l’homme d’affaires et jusqu’alors président de CD Badajoz, Joaquín Parra. La Garde civile considère que une partie de l’argent fraudé aurait été investie dans le stade du club d’Estrémadure.

Tel que rapporté aujourd’hui par l’institut armé, l’enquête a commencé l’année dernière 2020, quand ils ont été détectés divers défauts et anomalies présentations des auto-évaluations TVA d’un société dédiée à la vente en gros d’hydrocarbures, ce qui a amené le Parquet pour les crimes économiques de Malaga à ouvrir une procédure sur les faits. Les agents ont réussi à identifier cinq sociétés dirigé par un groupe de les gens se sont coordonnés qu’ils auraient tissé un cadre d’entreprise visant à éviter la TVA de 21% qui était auparavant facturée aux clients à ceux qui vendaient les hydrocarbures.

Pour éviter d’être liés à la fraude, les personnes enquêtées ont enregistré ces sociétés au nom de personnes de confiance qui participaient activement à la fraude. Les cinq sociétés plus de 13 millions d’euros auraient cessé d’entrer dans les caisses publiques au cours de l’exercice 2020, cMontant correspondant à la TVA provenant de la vente de plus de 63 millions d’euros de carburant, selon l’institut armé.

Les mesures judiciaires appliquées par le Tribunal d’instruction numéro 6 et par le Parquet spécial pour les délits économiques de Malaga ont permis localiser les vrais destinataires des profits illicites et suivre la traçabilité des fonds fraudés jusqu’à leur investissement final dans les différents biens et services dont bénéficient les personnes enquêtées. Les agents ont également réussi à découvrir l’existence d’un crime présumé de blanchiment d’argent, puisque le détournement de fonds vers un conglomérat de sociétés écrans a été détecté, certains d’entre eux situés à l’étranger.

« L’argent fraudé a été utilisé pour que les détenus mènent un niveau de vie très élevé sans aucun type de privation, mettant en évidence l’achat d’un grand nombre de véhicules et de biens immobiliers de luxe.« Ils ont expliqué. L’un des investissements dans lesquels l’argent fraudé a été utilisé est le détournement de plus de 3 millions d’euros au club des sports de Badajoz, de l’argent qui aurait pu faciliter une réforme majeure et le reconditionnement du stade Nuevo Vivero.

Une fois que les responsables des crimes ont été déterminés et où ils avaient détourné l’argent, ils ont procédé à des 17 perquisitions domiciliaires dans les provinces de Malaga, Séville, Badajoz, Madrid et Cadix, où ils sont intervenus 30 véhicules de luxe et deux yachts. De plus, 36 maisons ont été saisies, le tout dans le but de récupérer l’argent fraudé afin qu’il puisse être retourné à l’administration publique.

De même, six stations-service situées dans les provinces de Ciudad Real, Cordoue, Badajoz, Cáceres et Valence qui appartenaient à l’enquête ont été scellées et saisies.

Cette opération a été réalisée par des agents appartenant au commandement de la garde civile de Malaga et par des fonctionnaires de la zone d’inspection de Séville, Malaga et Badajoz de l’Agence fiscale, soutenus par du personnel du commandement de la garde civile de Séville, Badajoz, Cáceres, Madrid, Valence et Cordoue.