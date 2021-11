Ils découvrent une méthode pour trouver des impacts de météorites invisibles

28/11/2021 à 11:22 CET

Des recherches menées par des scientifiques de l’Université d’Alaska à Fairbanks ont découvert un méthode de détection d’endroits où des météorites ont subi un impact et où, toutefois, aucune trace d’un tel impact n’est visuellement visible depuis longtemps. La découverte est appelée à améliorer considérablement la localisation des météorites non seulement sur Terre, mais également dans d’autres corps du système solaire.

La clé, selon le professeur Gunther Kletetschka, réside dans le faible niveau de magnétisation rémanente qui reste naturellement dans la roche qui a fait l’objet d’un impact.

Roches qui n’ont pas été altérées par des forces non terrestres ou même artificielles ont généralement entre 2% et 3% de magnétisation reste naturel, ce qui signifie qu’il y a cette proportion de particules minérales magnétiques, généralement de la magnétite, de l’hématite ou les deux à la fois.

Au lieu de cela, Kletetschka a découvert que des échantillons prélevés sur le site d’un fort impact météorique, comme la structure d’impact de Santa Fe au Nouveau-Mexique, ils ne contenaient que moins de 0,1% de magnétisme.

Le chercheur a déterminé que le plasma créé au moment de la collision, ainsi qu’un changement dans le comportement des électrons dans les atomes des roches, expliquent un si faible niveau de magnétisme.

La grande structure d’impact de Santa Fe a été découverte en 2005 et est estimée à environ 1,2 milliard d’années. Le site se compose de cônes brisés facilement reconnaissables, qui sont des roches disposées en éventail et des lignes de fracture radiales.

On pense que les cônes brisés ne se forment que lorsqu’une roche est soumise à une onde de choc à haute pression et à grande vitesse, telle qu’un météore ou une explosion nucléaire.

La découverte faite par ce scientifique Désormais, il permettra de localiser un lieu d’impact avant même que les cônes brisés révélant son existence ne soient découverts.Il permettra également de mieux définir l’extension couverte par ces impacts, malgré le fait que l’érosion a déjà effacé tout vestige du cratère qu’ils ont laissé derrière eux.

« Quand un impact se produit, il se produit à une vitesse énorme », explique Kletetschka. « Et dès qu’une collision se produit à cette vitesse, il y a une transformation de l’énergie cinétique en chaleur, vapeur et plasma. Beaucoup de gens ont tendance à produire de la chaleur, peut-être de la fonte et de l’évaporation, mais vous ne pensez généralement pas au plasma & rdquor;, ajoute-t-il.

Le plasma est un gaz dans lequel les atomes se sont divisés en électrons négatifs et en ions positifs flottant librement. « Nous avons pu détecter que du plasma s’était créé dans les roches lors de l’impact », a-t-il déclaré.

Les lignes de champ magnétique de la Terre traversent la planète entière. Mais la stabilité magnétique des roches peut être temporairement affectée par une onde de choc, comme cela arrive lorsqu’un objet est frappé avec un marteau, par exemple. La stabilité magnétique revient à la roche immédiatement après le passage de cette onde de choc.

À Santa Fe, l’impact de la météorite a envoyé une onde de choc massive à travers les rochers, comme prévu. Kletetschka a découvert que cette onde de choc altère les caractéristiques des atomes dans les roches en modifiant les orbites de certains électrons, provoquant leur perte de magnétisme.

La modification des atomes permettrait une re-magnétisation rapide des roches, mais Kletetschka a également découvert que l’impact de la météorite avait affaibli le champ magnétique de la région. En réalité, il n’y avait aucun moyen que les roches retrouvent leur magnétisme précédent 2 % ou 3 %, même s’ils en avaient la capacité.

Cela est dû à la présence de plasma dans les roches, à la fois sur la surface d’impact et en dessous. Ce plasma a augmenté la conductivité électrique des roches lorsqu’elles se sont transformées en vapeur et en roche en fusion au bord d’attaque de l’onde de choc, affaiblissant temporairement le champ magnétique ambiant.

« Ce plasma protégera le champ magnétique et, par conséquent, la roche ne trouvera qu’un très petit champ résiduel », a ajouté le scientifique.

Étude de base : https://www.nature.com/articles/s41598-021-01451-8