Ils découvrent une nouvelle espèce de 3,6 mètres de haut

La science ne s’arrête pas et les chercheurs découvrent une nouvelle espèce de bégonia qui est la plus grande du monde.

Des chercheurs chinois ont découvert dans le Tibet le bégonia le plus haut du monde, enregistré en Asie et décrit dans la revue en libre accès ‘PhytoKeys’. La plante appartient à une nouvelle espèce appelée ‘Begonia gigantica’ et mesurait 3,6 mètres, et la partie la plus épaisse de sa tige dans le sol mesurait près de 12 centimètres de diamètre.

Après avoir été séché dans un herbier et monté sur une grande planche, le spécimen séché mesurait 3,1 mètres de hauteur et 2,5 mètres de largeur, ce qui en fait, selon les chercheurs, le plus grand spécimen au monde d’une espèce de Begonià. En fait, le personnel du jardin botanique Chenshan de Shanghai demande le record du monde Guinness pour ce spécimen.

Avec plus de 2050 espèces connues, Le bégonia est l’un des plus grands genres de plantes. Comme la plupart sont de petites herbes, un bégonia plus grand qu’un humain est quelque chose de très inhabituel. Cependant, le ‘Begonia gigantica’ récemment découvert est l’une des rares exceptions.

En 2019, le Dr Daike Tian et ses collègues ont commencé une étude de terrain sur les bégonias sauvages au Tibet, en Chine. Le 10 septembre 2020, lorsque le Dr Tian a vu un énorme bégonia en pleine floraison lors d’enquêtes dans le comté de Mêdog, il a été instantanément excité. Après avoir vérifié ses fleurs, il était sûr qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce.

À partir d’une petite population de quelques dizaines d’individus, le Dr Tian a collecté deux des plus grands pour mesurer et préparer les spécimens nécessaires à une étude plus approfondie. L’un d’eux mesurait 3,6 mètres de haut et la partie la plus épaisse de sa tige terrestre mesurait environ 12 cm de diamètre.

Pour le mesurer correctement, il fallait demander au chauffeur de monter sur le véhicule et de le transporter jusqu’à Shanghai et préparer des spécimens secs, il a dû couper chaque plante en quatre sections.

Ainsi, à ce jour, cette plante est le plus grand bégonia enregistré dans toute l’Asie. Pousse sur les pentes sous les forêts le long des ruisseaux à une altitude de 450 à 1 400 mètres. Il est fragmenté dans le sud du Tibet, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles son état de la conservation a été attribuée à « En danger » selon les catégories et critères de la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).