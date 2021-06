Ils découvrent une particule qui s’équilibre entre matière et antimatière

15/06/2021 à 8h00 CEST

Une nouvelle découverte établit qu’il existe un type de particules élémentaires qui s’équilibrent entre la matière et l’antimatière, apparemment entraînées par des forces inconnues non envisagées dans le modèle standard.

Les scientifiques sont intrigués par le monde subatomique depuis que nous avons découvert que l’atome n’était pas la pierre angulaire de la matière.

Non seulement nous observons qu’un atome est composé de 99,99% de vide, mais il existe également des particules beaucoup plus petites qui sont les constituants ultimes de la matière et de leurs interactions.

Les particules élémentaires de matière et leurs interactions sont apparues après le Big Bang et continuent à ce jour, donnant une cohérence à tout ce que nous savons.

Depuis les années 70 du siècle dernier, nous avons même un modèle standard qui détaille à la fois les structures qui composent les niveaux les plus élémentaires de la matière, ainsi que les interactions qui se produisent entre les particules élémentaires.

Ces interactions sont l’interaction forte, l’interaction faible, l’électromagnétisme et la gravité. Cependant, le Modèle Standard ne décrit pas la quatrième interaction, l’interaction gravitationnelle : la relativité générale, qui décrit le champ gravitationnel, ne correspond pas tout à fait aux modèles mathématiques du monde quantique.

Les particules élémentaires ne sont pas visibles, mais peuvent être détectées si suffisamment d’énergie est appliquée. De cette façon, nous avons pu savoir que les particules élémentaires de la matière sont au nombre de 12 : six quarks (Up, Charm, Top, Down, Strange, Bottom), trois électrons (électron, muon, tau) et trois neutrinos ( électron, muon, tau).

Nous avons également découvert que, si tout un univers de masse et d’énergie se cache à l’intérieur de chaque atome, l’intérieur de chaque particule élémentaire révèle aussi des univers de particularités qui nous conduisent à des frontières inexplicables.

La frontière de l’antimatière

La frontière de l’antimatièreL’une de ces frontières indique qu’en plus de la matière, il existe également de l’antimatière, réplique de la matière connue, moins abondante, qui est constituée d’antiparticules, au lieu de particules.

Les antiparticules sont identiques aux particules, sauf que leur charge électrique est opposée à celle des particules. Une autre chose que nous avons trouvée est que les particules et les antiparticules ne peuvent pas coexister : elles s’annulent si elles se rencontrent.

La Terre est constamment bombardée d’antiparticules que nous apportent les rayons cosmiques, et même nos corps sont une source d’antiparticules. Les deux faces de l’univers sont partout. Et quand ils coïncident, il y a un éclair de lumière spectaculaire, le produit d’un anéantissement mutuel.

Les paradoxes ne s’arrêtent pas là, car, d’une part, il existe des particules qui n’ont pas de charge électrique et qui contiennent également des antiparticules : le neutrino est considéré comme à la fois matière et antimatière.

D’autre part, on sait aussi qu’il existe quatre types de particules collectées dans le Modèle Standard qui peuvent devenir son antiparticule : ce sont des mésons de différents types, tous constitués de quarks (qui composent la matière nucléaire) et d’antiquarks.

Bien que la découverte des mésons remonte à 1935, ce n’est qu’en 2007 que l’on s’est rendu compte qu’il existe différents types de mésons qui passent spontanément de la matière à l’antimatière.

Ce comportement répond au principe de superposition quantique, selon lequel une particule peut enregistrer simultanément deux ou plusieurs valeurs différentes.

Oscillation inattendue

Oscillation inattendueCependant, il y a maintenant eu une autre découverte pertinente : les types de mésons, connus sous le nom de mésons de charme, oscillent simplement entre l’état particule et antiparticule.

C’est-à-dire que nous savions que certains types de mésons pouvaient changer d’état, mais ce que nous avons maintenant découvert, grâce à une prouesse technologique, c’est qu’un autre type de mésons change d’état de façon oscillatoire et périodique : ces mésons sont constamment en équilibre entre matière et antimatière. Une familiarité sans précédent dans les interactions quantiques.

Les scientifiques ne savent pas comment expliquer cette découverte, qui ne correspond pas au modèle standard. Ils soupçonnent qu’il n’y a plus de particules élémentaires qui s’emmêlent entre les pieds de matière, provoquant ces comportements étranges. Une autre lacune s’ouvre dans la théorie la plus robuste dont nous disposons pour décrire l’univers quantique.

Cette oscillation entre matière et antimatière, qui se produit à l’intérieur des mésons, pourrait néanmoins apporter quelque chose d’important : expliquer l’asymétrie que nous avons détectée dans tout l’univers.

On ne sait toujours pas pourquoi, après le Big Bang, la matière a prévalu sur l’antimatière. L’équilibrage de quelques mésons entre deux états irréconciliables peut avoir la réponse.

Photo du haut : CERN