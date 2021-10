Ils découvrent une planète à 95 années-lumière de la Terre qui a perdu son atmosphère à cause d’un impact gigantesque

21/10/2021 à 11h50 CEST

Un groupe d’astronomes du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et d’autres centres universitaires ont découvert des preuves d’un impact géant qui s’est produit dans un système stellaire voisin, à seulement 95 années-lumière de la Terre. La collision s’est probablement produite il y a au moins 200 000 ans, entre une planète de la taille de la Terre et une étoile plus petite, se déplaçant à une vitesse de 10 kilomètres par seconde.

L’impact a détruit une partie de l’atmosphère de la plus grande planète, un événement dramatique qui expliquerait le gaz et la poussière observés autour de l’étoile mère du système. Les résultats représentent la première détection du genre : un atmosphère protoplanétaire dépouillé par un impact de caractéristiques colossales.

Une scène violente

Selon les scientifiques, il est courant que les jeunes systèmes planétaires connaissent ce genre de événements extrêmes, parce que les corps des étoiles en développement entrent en collision et commencent à fusionner, donnant ainsi naissance à des planètes de plus grandes dimensions. Dans le système solaire, la Terre et la Lune se sont développées à partir de ce type de collisions violentes.

Selon un communiqué de presse, bien que cette classe de phénomènes soit censée se répéter dans tous les systèmes planétaires nouvellement formés, il a été jusqu’à présent difficile de les observer autour d’autres étoiles. Maintenant, une nouvelle étude publiée récemment dans la revue Nature a réussi à détecter l’une de ces fortes collisions dans le système stellaire HD 172555, dont l’étoile centrale a environ 23 millions d’années.

HD 172555 C’est une étoile située dans la constellation de Pavo, avec une masse qui double celle du Soleil.Elle fait partie du groupe stellaire de Beta Pictoris, présentant une température effective de plus de 7542 degrés Celsius. L’étoile tourne sur elle-même à une vitesse de rotation égale ou supérieure à 175 kilomètres par seconde. De composition métallique proche du solaire, il présente néanmoins des teneurs plus élevées en vanadium et en cuivre.

Un gaz inhabituel

Comme les observations faites ces dernières années montrent que la poussière cosmique Autour de l’étoile HD 172555 contient de grandes quantités de minéraux inhabituels, apparaissant dans des grains beaucoup plus fins que d’habitude pour un disque de débris stellaires aux caractéristiques typiques, les astronomes soupçonnaient qu’une grande collision pourrait être la cause de ces changements ou de ces conditions étranges.

Une nouvelle analyse des données recueillies sur cette étoile a permis de détecter monoxyde de carbone autour de HD 172555, tournant en grand nombre et très près de l’étoile, approximativement à une distance égale à 10 fois l’espace qui sépare la Terre du Soleil.

La présence de ce gaz si près d’une étoile est très rare, car le monoxyde de carbone est extrêmement vulnérable à la photodissociation, un processus qui consiste en la décomposition des photons d’une étoile et qui génère la destruction des éléments qui composent le gaz. Comment, alors, la présence d’autant de monoxyde de carbone peut-elle s’expliquer près de HD 172555 ?

Dévoiler les secrets des atmosphères

Après avoir écarté différentes hypothèses, les chercheurs ont conclu que la seule alternative possible était un impact important entre deux planètes en formation, qui s’est produit récemment pour les temps cosmiques. De cette façon, l’étoile n’a pas encore pu éliminer tout le gaz qui l’entoure : le monoxyde de carbone provient précisément de la restes de l’atmosphère d’une des planètes, violemment détachée après la collision.

Pour les astronomes, cette découverte peut permettre d’étudier la composition des atmosphères des planètes extrasolaires qui subissent des impacts géants, éclairant par la même occasion l’état atmosphérique des planètes rocheuses comme la Terre, au cours de leur propre phase de formation.

