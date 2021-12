Ils découvrent une planète incroyable faite de métal et de magma

04/12/21 à 11:12 CET

Les scientifiques s’améliorent dans la découverte des exoplanètes, et cela nous mène à des découvertes époustouflantes. Une équipe dirigée par le DLR a déterminé qu’une planète relativement proche (à 31 années-lumière) appelé GJ 367b est nettement plus petit que la Terre à 5 592 miles de diamètre, mais c’est plus dense que la Terre, c’est presque aussi dense que le fer et 86 pour cent de la planète est faite de métal. La planète ressemble plus à Mercure qu’à la planète natale de l’humanité.

Evidemment, le GJ 367b n’est pas habitable. Elle est si proche de son étoile naine rouge qu’une orbite autour d’elle (mouvement de translation) ne prend que 7,7 heures, et le rayonnement est si intense qu’il pourrait atteindre jusqu’à 1500 degrés Celsius. C’est suffisant pour faire fondre les métaux et les roches, et cela ne permettrait certainement pas la vie telle que nous la connaissons. Il est prudent de supposer qu’il n’y aura pas de missions de colonisation en conséquence.

GJ 367b est la plus petite planète jamais caractérisée avec ce niveau de détail, et cela pourrait aider à la recherche d’exoplanètes plus habitables, à comprendre la formation des planètes et même à évaluer les critères d’habitabilité. Ceux-ci, à leur tour, pourraient aider les astronomes à déterminer si le système solaire relativement respectueux de la vie est aussi rare qu’il y paraît.