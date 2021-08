Ils découvrent une tendance au réchauffement inconnue dans l’histoire de la Terre

14/08/2021 à 9h12 CEST

Il devient de plus en plus clair que les conditions de sécheresse prolongée, la chaleur sans précédent, les incendies de forêt soutenus et les tempêtes extrêmes subies ces dernières années sont le résultat direct de l’augmentation de la température mondiale causée par l’homme. Et une nouvelle étude du Massachusets Technical Institute (MIT) sur les événements météorologiques extrêmes tout au long de l’histoire ancienne de la Terre laisse présager que la planète pourrait multiplier son réchauffement par rapport à la situation actuelle. Fondamentalement, la raison serait une sorte de capacité innée de notre planète à accélérer les périodes de réchauffement plus que celles de refroidissement.

L’étude, qui vient d’être publiée dans Science Advances, examine le dossier paléoclimatique des 66 derniers millions d’années, au cours de l’ère cénozoïque, qui a commencé peu de temps après l’extinction des dinosaures.

Les scientifiques ont découvert qu’au cours de cette période, les fluctuations du climat de la Terre ont connu un “biais de réchauffement” surprenant. C’est-à-dire, il y a eu beaucoup plus d’événements de réchauffement (périodes de réchauffement global prolongé, durant des milliers à des dizaines de milliers d’années) que d’événements de refroidissement. De plus, les événements de réchauffement avaient tendance à être plus extrêmes, avec des changements de température plus importants, que les événements de refroidissement.

Les chercheurs sont d’avis qu’une explication possible de ce biais de réchauffement peut résider dans un “effet multiplicateur”, où un réchauffement modeste, dû par exemple aux volcans libérant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, accélère naturellement certains processus biologiques et chimiques qui augmentent ces fluctuations, entraînant ainsi un réchauffement encore plus important.

L’équipe a observé que ce biais de réchauffement avait disparu il y a environ cinq millions d’années, lorsque les calottes glaciaires ont commencé à se former dans l’hémisphère nord. On ne sait pas quel effet la glace a eu sur la réponse de la Terre au changement climatique. Mais Alors que la glace arctique actuelle recule, la nouvelle étude suggère que l’effet multiplicateur pourrait réapparaître et le résultat peut être une nouvelle amplification du réchauffement climatique induit par l’homme.

“Les calottes glaciaires de l’hémisphère nord diminuent et pourraient disparaître en conséquence à long terme des actions humaines”, déclare l’auteur principal de l’étude, Constantin Arnscheidt, étudiant diplômé du département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes du MIT.

“Nos recherches suggèrent que cela peut rendre le climat de la Terre fondamentalement plus sensible aux événements de réchauffement planétaire extrêmes à long terme, tels que ceux observés dans le passé géologique”, ajoute-t-il. Le co-auteur de l’étude d’Arnscheidt est Daniel Rothman, professeur de géophysique au MIT et co-fondateur et co-directeur du MIT Lorenz Center.

L’échauffement bat toujours le refroidissement

Pour son travail, le l’équipe a examiné de grandes bases de données de sédiments contenant des foraminifères benthiques d’eau profonde, organismes unicellulaires qui existent depuis des centaines de millions d’années et dont les coquilles dures sont conservées dans les sédiments.

La composition de ces coquilles est affectée par les températures de l’océan à mesure que les organismes se développent ; par conséquent, les coquilles sont considérées comme un indicateur fiable des anciennes températures de la Terre.

Pendant des décennies, les scientifiques ont analysé la composition de ces coquillages, collectés dans le monde entier et datés à différentes périodes, pour suivre la fluctuation de la température de la Terre au cours de millions d’années.

“Lorsque ces données sont utilisées pour étudier des événements météorologiques extrêmes, la plupart des études se sont concentrées sur d’importants pics de température individuels, généralement un réchauffement de quelques degrés Celsius”, explique Arnscheidt. “Au lieu de cela, nous essayons de regarder les statistiques générales et de considérer toutes les fluctuations impliquées, plutôt que de sélectionner les plus importantes.”

L’équipe a d’abord effectué une analyse statistique des données et a constaté que, Au cours des 66 derniers millions d’années de l’histoire de la Terre, la distribution des fluctuations de température mondiale ne ressemblait pas à une courbe en cloche standard, avec des queues symétriques. ils représentent une probabilité égale de chaleur extrême et de froid extrême.

Au lieu de cela, la courbe était sensiblement tordue, biaisée vers des événements plus chauds que froids. La courbe présentait également une queue sensiblement plus longue, représentant des événements chauds qui étaient plus extrêmes, ou plus chauds, que les événements froids plus extrêmes.

“Cela indique qu’il y a une sorte d’amplification par rapport à ce qui aurait été attendu”, explique Arnscheidt. “Tout indique quelque chose de fondamental qui est à l’origine de cette poussée ou de ce biais vers les événements de réchauffement.”

Un multiplicateur d’échauffement

L’équipe s’est demandé si ce biais de réchauffement pouvait être le résultat d’un “bruit multiplicatif” dans le cycle climat-carbone. Les scientifiques ont compris depuis longtemps que des températures plus élevées, dans une certaine mesure, ont tendance à accélérer les processus biologiques et chimiques.

Étant donné que le cycle du carbone, qui est un facteur clé des fluctuations climatiques à long terme, est lui-même constitué de tels processus, les augmentations de température peuvent entraîner des fluctuations plus importantes, inclinant le système vers des événements de réchauffement extrêmes.

En mathématiques, il existe un ensemble d’équations qui décrivent de tels effets amplificateurs ou multiplicatifs généraux. Les chercheurs ont appliqué cette théorie multiplicative à leur analyse pour voir si les équations pouvaient prédire la distribution asymétrique, y compris le degré de biais et la longueur de leurs queues.

À la fin, ont constaté que les données et le biais observé vers le réchauffement pourraient être expliqués par la théorie multiplicative. En d’autres termes, il est très probable qu’au cours des 66 derniers millions d’années, les périodes de réchauffement modéré aient été renforcées en moyenne par des effets multiplicateurs, comme la réponse de processus biologiques et chimiques qui ont encore plus réchauffé la planète.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont également examiné les corrélation entre les événements de réchauffement passés et les changements de l’orbite de la Terre. Pendant des centaines de milliers d’années, l’orbite de la Terre autour du Soleil devient régulièrement plus ou moins elliptique.

Mais les scientifiques se sont demandé pourquoi de nombreux événements de réchauffement passés semblaient coïncider avec ces changements, et pourquoi ces événements présentent un réchauffement énorme par rapport à ce que le changement de l’orbite terrestre aurait pu causer à lui seul.

Entonces, Arnscheidt y Rothman incorporaron los cambios orbitales de la Tierra en el modelo multiplicativo y su análisis de los cambios de temperatura de la Tierra, y encontraron que los efectos multiplicadores podrían amplificar de manera predecible los modestos aumentos de temperatura derivados de cambios en la órbita De la terre.

« Le temps se réchauffe et se refroidit en synchronisation avec les changements orbitaux, mais les cycles orbitaux eux-mêmes ne produiraient que des changements modestes dans le temps », explique Rothman. “Mais si nous considérons un modèle multiplicatif, nous voyons qu’un réchauffement modeste, couplé à cet effet multiplicateur, peut conduire à des événements extrêmes qui ont tendance à se produire en même temps que ces changements orbitaux.”

“Les humains forcent le système d’une nouvelle manière”, ajoute Arnscheidt. “Et cette étude montre que lorsque nous augmentons la température, nous sommes susceptibles d’interagir avec ces effets amplificateurs naturels.”

Étude de référence : DOI : 10.1126 / sciadv.abg6864

