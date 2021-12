Ils demandent 3 ans et demi de prison pour un accusé d’endoctrinement pour Daech

13/12/2021 à 09:47 CET

Le parquet demande trois ans et six mois de prison ferme pour une djihadiste présumé qui s’est auto-endoctriné à partir d’un énorme matériel obtenu dans des chaînes liées à Daech « pour être en mesure de collaborer ou d’intervenir dans de futures actions terroristes ».

Le Tribunal National a indiqué pour ce lundi le procès pour cette cause dans lequel le Ministère Public considère l’auteur d’une crime d’auto-endoctrinement et de recrutement avec à des fins terroristes à l’accusé, qui était en prison provisoire depuis son arrestation le 4 décembre 2019 jusqu’au 11 septembre 2010.

Selon le récit du procureur, l’accusé a utilisé le réseau social Telegram « pour se former au service de Daech » sous le pseudonyme de ‘Abu Tasnim al Andalusi’, participant à plus de 60 groupes sur le thème du djihad avec jusqu’à 76 000 fichiers stockés sur des appareils électroniques trouvés dans son registre d’origine.

Il s’agit de « matériel terroriste à caractère djihadiste » avec des tutoriels où est enseigné le maniement des couteaux, neuf manuels d’explosifs et une vidéo qui se démarque des autres appelée « explication sur la façon de sacrifier les incroyants » détaillant comment poignarder mortellement et fabriquer des explosifs.

Des fichiers sont également apparus montrant techniques pour faciliter la perpétration d’attentats, dissimuler des armes, fabriquer des silencieux et causer le plus de dégâts possible.

Du côté des audios, ressortent les serments de fidélité au chef de Daech Abou Bakr al Bagdadi et les archives de la radio albanaise, la plateforme officielle de cette organisation terroriste.

Tout cela montre, selon le procureur, qu’Isham « a accédé, téléchargé et stocké du matériel de Daech pour être en mesure de collaborer ou d’intervenir dans de futures actions terroristes ».

Ainsi, il comprend que son auto-endoctrinement ne s’est pas limité au plan idéologique ou doctrinal mais a transcendé à un plan opérationnel adoptant les mesures de sécurité indiquées par Daech, c’est-à-dire que Isham « a suivi et appliqué les directives de l’organisation pour éviter toute enquête ».