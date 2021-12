Ils demandent 6 ans de prison pour avoir humilié une femme aux relations sexuelles sadomasochistes à Palma

12/07/2021 à 18:50 CET

Marcos Ollés

Le parquet demande des peines pouvant aller jusqu’à près de six ans de prison pour deux hommes accusés d’avoir humilié, menacé et agressé une femme toxicomane au séances de sexe sadomasochiste au Paume. Selon l’acte d’accusation, ils l’ont contactée via une page de contact et ont profité de sa toxicomanie pour la soumettre à divers harcèlements pendant des jours. Le ministère public les accuse de crimes de ttemps dégradant, menaces et blessures. Tous deux ont nié les accusations pendant le procès.

Les événements, selon le récit du parquet, se sont produits en janvier 2018. L’un des prévenus a publié une annonce sur un site de contact et a pris rendez-vous avec la victime. Tous deux se sont rendus au domicile de l’autre suspect, qui l’a hébergé en échange de cocaïne pendant près d’une semaine.

Tout au long de ces jours, cet homme a eu des relations sexuelles sadomasochistes avec la femme, lui adressant des insultes et des expressions offensantes pour l’humilier. La femme a également subi des agressions physiques, selon l’acte d’accusation. Pendant son séjour dans la maison, la femme blessée s’est droguée sans la permission de l’homme. En représailles, l’accusé l’aurait secouée, lui aurait dit qu’il mettrait des publicités pour la prostituer et l’aurait forcée à écrire plusieurs fois « Je ne volerai plus la coca de mon maître ». De plus, il a menacé de la tuer et lui a mis une sangle autour du cou, lui disant que si elle criait, il la jetterait par-dessus un pont.

Les deux traités a nié les accusations lors du procès qui s’est tenu il y a quelques jours à Palma et a déclaré que tout était consenti. L’homme qui a contacté la femme a déclaré qu’il n’était dans la maison que la première nuit, en tant que spectateur des pratiques sadomasochistes entre l’autre prévenu et la victime. « Elle voulait connaître le bondage. Si j’avais vu un soupçon de violence, je serais intervenu », a expliqué ce suspect. L’autre prévenu a assuré que toutes les pratiques étaient consensuelles et faisaient partie des rôles sadomasochistes qu’ils avaient acceptés.

La femme, pour sa part, a expliqué que A cette époque elle consommait beaucoup de drogue et les suspects en ont profité pour la vexer.

Le parquet a imputé aux deux hommes un crime de traitements dégradants, pour lequel ils réclament deux ans de prison. Pour l’homme qui a eu des relations avec la femme, il réclame également un an et demi de prison pour un crime de menaces et une amende de 450 euros pour blessures. Il demande également à tous deux d’indemniser la femme à hauteur de 6 300 euros pour préjudice moral et préjudice moral.