Ils demandent 63 ans pour prostituer une fille et la garder à Castellón

23/12/2021 à 11:32 CET

Un homme et une femme encourent au total 63 ans de prison (40 ans et demi pour elle et 22 ans et demi pour lui) pour des délits de abus sexuel détention continue et illégale et induction prostitution d’un mineur Ils l’ont forcée à avoir des relations sexuelles en échange d’argent et à faire des trios avec des adultes.

Le procès pour ces faits Il se tiendra le 18 janvier dans la première section du tribunal provincial de Castellón.

Selon le bureau du procureur dans son mémoire d’accusation provisoire, depuis septembre 2016, le mineur vivait avec l’accusé à Alcalà de Xivert et en novembre de la même année forcé la victime à avoir des relations sexuelles avec des tiers, recevoir le produit transformé une contrepartie économique pour celui-ci. Plus précisément, l’ex-partenaire de l’accusé s’est rendu à Alcalà pour récupérer la jeune fille et l’emmener à Vall d’Alba, où ils ont eu un trio avec l’opposition de la partie concernée. Pour obtenir l’accord du mineur, la femme a menacé de l’emmener dans d’autres maisons si elle n’était pas d’accord avec les relations.

En échange de petites sommes

Après avoir abusé d’elle, l’homme a remis au trafiquant présumé 40 euros qu’elle a ajoutés à ses avoirs. Après quelques jours, l’adulte a de nouveau obligé la mineure à l’accompagner à Vall d’Alba pour maintenir nouvelles relations avec une tierce personne. Les faits ont été consommés et l’accusé a reçu 25 euros.

Plus tard, l’adolescent a été admis dans un centre d’accueil pour mineurs à Burriana. Cependant, le prévenu et une autre personne ont emménagé dans ces installations et le mineur a volontairement accepté de partir avec eux. La femme a appelé l’accusé également et ils ont accepté d’emmener la victime à son domicile, situé à Castellón.

Une fois là-bas, Ils l’ont détenue pendant plus d’un mois, verrouillant l’appartement pour empêcher la victime de le quitter et ne lui permettant pas de sortir seule dans la rue. devoir toujours être avec l’un des deux. Pendant la période où le mineur est resté à la maison, le prévenu a dit à la fille que elle devait avoir des relations sexuelles avec l’accusé si elle ne voulait pas qu’il ait une crise cardiaque et que toute sa famille a tenté contre elle, comme indiqué dans l’acte d’accusation provisoire.

Enfin, à la suite de la plainte pour disparition déposée par un employé du centre pour mineurs, des agents de la Garde civile ont retrouvé la fillette au domicile de l’accusé et l’ont secourue.

En plus de la peine de prison, le procureur de la République demande qu’ils soient tous deux condamnés à une mesure de probation d’une durée de dix ans. La rémunération reste à déterminer.