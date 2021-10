Ils demandent à la mère du meurtrier de Marta Calvo de témoigner en personne

18/10/2021 à 20h49 CEST

Ignacio Cabanes / Teresa Domínguez

Il y a encore une porte ouverte pour la mère de Jorge Ignacio PJ, le tueur en série présumé accusé d’avoir tué Marta Calvo, Arliene Ramos et Lady Marcela, et l’essayer avec huit autres femmes, déclarer en personne devant le Tribunal d’Instruction numéro vingt de Valence. Le parquet privé qui représente la mère de la jeune femme disparue et vraisemblablement assassinée le 7 novembre 2019, dont le corps n’a pas encore été retrouvé, a présenté un appel à la réforme dans lequel il s’oppose à la déposition de Pilar Jacome comme témoin par visioconférence de les tribunaux de Palma de Majorque.

Les avocats Pilar Jové et Vicente Escribano sont protégés par l’article 229 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire, qui établit que les dépositions et les interrogatoires des témoins se feront en présence physique devant le juge, et que la possibilité de par visioconférence est de nature exceptionnelle. En l’espèce, ils soutiennent que la déclaration de la mère du meurtrier présumé est « Fondamentale & rdquor; faire la lumière sur l’emplacement du cadavre de Marta.

En ce qui concerne la raisons économiques alléguées brandi par Pilar Jacome pour éviter sa comparution en personne devant le juge qui instruit son fils en tant qu’auteur présumé de 37 crimes, en appel cet argument est démantelé, y compris les montants des vols aller-retour pour les jours où le la déclaration du témoin a été indiquée. Ainsi, pour moins de 40 euros – encore moins s’il est engagé à l’avance – le témoin pourrait se présenter devant le juge de Valence pour remplir son devoir de justice.

De la même manière, se concentrant sur cet aspect, le ministère public soutient que le témoin n’a eu aucun problème à voyager deux fois lorsqu’elle a été sollicitée par le groupe Homicide de la Garde civile et ils soutiennent que leur excuse pour témoigner maintenant par vidéoconférence le jeudi 21 octobre prochain. répond davantage à une stratégie de la défense de Jorge Ignacio P.

Le 4 octobre, le juge a convoqué Pilar Jacome, la mère du tueur en série présumé, pour faire une déclaration le vendredi 15. Ascenseur-EMV, un journal appartenant au même groupe de communication que ce média, la femme a personnellement appelé le tribunal d’instruction numéro 20 de Valence juste un jour avant sa convocation pour l’informer qu’elle ne pouvait pas se rendre à Valence et qu’elle enverrait une lettre urgente par courrier , qui n’est jamais arrivé.

Le juge d’instruction a accordé à la femme la possibilité de témoigner le 21 octobre à 9h30 par appel vidéo depuis Palma de Majorque, à laquelle l’accusation privée est désormais formellement opposée. Sa déclaration pourrait faire la lumière sur s’il a couvert son fils et s’il a connaissance de faits sur la disparition de Marta Calvo qui aident à clarifier le lieu où se trouve son corps.

Comme indiqué en son jour Ascenseur-EMV, Pilar Jacome s’est rendue à Valence depuis Palma de Majorque le 8 novembre 2019, un jour après le meurtre de Marta, et a passé tout le week-end avec son fils et même avec ses propriétaires. Lorsqu’elle est partie, elle a emporté l’iPad de son fils, ainsi que trois de ses vêtements usagés et le routeur qui servait Internet à la maison, dans lequel toutes les connexions au réseau sont enregistrées, ce qui, évidemment, pourrait aider à suivre les recherches.

Jacome a rendu ces effets 12 jours après son départ pour Palma, après que la garde civile lui a dit de revenir et de les remettre. D’ici là, l’analyse d’entre eux déjà n’a pas donné de résultats intéressants pour la recherche.