. Ils demandent de changer le nom de Nuestra Belleza Latina après les déclarations de Jomari Goyso

Ce n’est un secret pour personne que les émissions de télé-réalité génèrent non seulement de l’émotion chez les téléspectateurs, mais aussi de nombreuses passions et même des polémiques, qui font désormais partie du quotidien qui entoure ces programmes. Et cette fois, à quelques jours seulement des premières de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina, une vidéo partagée sur le site officiel de la compétition sur Instagram fait sensation.

Le clip, enregistré il y a quelques années, dans lequel on entend Jomari Goyso parler de ce qu’est Nuestra Belleza Latina, n’a pas très bien retenu l’attention des adeptes de l’émission de téléréalité, qui ont élevé la voix dans la publication elle-même.

« La magie derrière #NuestraBellezaLatina. ✨💜👑 @jomarigoyso “, était la brève phrase avec laquelle NBL a partagé la vidéo dans laquelle Jomari a déclaré : ” Our Latin Beauty n’est pas un concours de beauté. NBL est une plateforme pour embellir les gens, et surtout pour le public. Le public est celui qui vous regarde, celui qui se connecte avec ces filles et je pense que c’est génial, c’est la magie de la télévision ».

Immédiatement, les mots de Jomari, qui sera l’un des juges pour le retour de Nuestra Belleza Latina, ont fait sourciller les adeptes passionnés du concours, qui ont même demandé à Univisión de changer le nom du programme, s’il ne s’agit pas vraiment d’un concours de beauté plus. .

“Cambien el nombre al show a ‘nuestra plataforma Latina’”, “Si no es un bendito concurso de belleza, porque se llama “Nuestra belleza” 😢😢😂😂😂😂… #Diabloquepique”, “Wow, que no es un concurso de beauté? Qu’est-ce qu’un concours de beauté ? Eh bien, ne défilez pas en robe de bal, en maillot de bain, ne dansez pas et participez seulement en parlant gentiment et c’est tout. Pleaserrrrr. !!!!! », étaient quelques-uns des messages exprimés par les fans de l’émission.

D’autres adeptes du programme sont allés plus loin et ont même demandé à Univisión de dissiper la confusion.

« N’est-ce pas un concours de beauté ? mais il se trouve que la plupart des gagnantes, soit viennent de concours de beauté, soit gagnent NBL et se lancent ensuite dans des concours de beauté… arrêtez de tomber dans le mensonge”, a souligné un fan qui n’a pas bien reçu les commentaires de Jomari. « Cohérence avec ce qu’on dit, surtout lui ; cela lui permet d’en savoir plus sur tout », a déclaré un autre.

Et telle était la passion que la vidéo a générée, que d’autres abonnés ont même partagé ce qui semblait être des lettres, plutôt que des commentaires.

Jouer

Migbelis Castellanos remporte la couronne de Nuestra Belleza Latina 2018 | NBAu milieu des larmes et des applaudissements du public, la Vénézuélienne a reçu la couronne des mains de Clarissa Molina. Après avoir été déclarée gagnante, Migbelis a fait son premier défilé officiel en tant que nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina. #MigbelisCastellanos #NuestraBellezaLatina # NBL2018 #ClarissaMolina ABONNEZ-VOUS: bit.ly/NBLSubscribe Visitez le site officiel: Nuestrobellezalatina.com Suivez-nous: FB: facebook.com/NuestraBellezaLatina IG: instagram.com/nuestrabellezalatina.com/2018-12 rab: twitter – 03T06 : 00 : 00Z

« Il me semble qu’il se trompe, car nbl c’est un concours de beauté. Tout est dans le nom. Ou sinon, qu’on l’appelle ‘Notre connexion avec le public’… ce qu’il dit est un peu absurde, c’est vrai que la gagnante doit se connecter, mais elle doit aussi être talentueuse et belle”, a ajouté un fan.

« Ils devraient changer le nom alors ! Ce qui s’est passé ici il y a quelques années est une petite histoire chinoise que personne n’aime ! Nous voulons tous, mais nous tous, voir à quoi ressemblait le spectacle avant qu’ils ne décident de changer la dynamique », a déclaré un autre, qui refuse de saluer le revirement positif que le programme a donné.

Regardez la vidéo de Jomari parlant de NBL et dites-nous si vous pensez que le spectacle est un concours de beauté ou non.