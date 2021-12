Ils demandent de le déclarer « en danger d’extinction »

02/12/2021 à 09:03 CET

L’alzacola rougeâtre (Cercotrichas galactotes) est en train de disparaître dans la péninsule ibérique. Leurs populations ont subi des chutes brutales ces dernières années, de 94,8% en Espagne et de 98% à Alicante et Murcie. SEO/BirdLife vient de publier une monographie de science citoyenne sur ce passereau, détaillant son «état de conservation très grave& rdquor ;. L’ONG réclame que l’alzacola rougeâtre soit cataloguée « en danger d’extinction ».

Le recensement national d’Alzacola Rojizo, réalisé par SEO / BirdLife l’année dernière en collaboration avec le Groupe de travail national d’Alzacola Rojizo et l’Université d’Alicante, montre le énorme déclin de la population de l’espèce en Espagne.

La nouvelle monographie de l’ONG, intitulée « L’alzacola rougeâtre en Espagne : population reproductrice en 2020 et méthode de recensement », recueille toutes les données du recensement et une analyse détaillée qui montre la situation de l’espèce.

Des changements dans la forme d’exploitation des cultures traditionnelles et l’abandon de certaines semblent être à l’origine du grand déclin de l’espèce en Espagne, selon SEO / BirdLife.

La population d’alzacola rougeâtre, très lié au vignoble traditionnel et dans une moindre mesure l’oliveraie traditionnelle, elle est composée d’environ 17 334 individus (avec une variation comprise entre 10 991 et 27 733), dont l’Andalousie occidentale abrite 71% et l’Estrémadure 27%. Il existe également de petites populations à Almería (145 mâles), à Murcie (136 mâles) et à Alicante (14 mâles).

Les résultats du recensement par région montrent une réduction de la population d’alzacola rougeâtre comprise entre 86 % dans la région occidentale (Badajoz) et 98 % dans la région orientale (Alicante et Murcie). Tandis que la réduction pour l’ensemble de l’Espagne est de 94,8%.

Utilisation d’engrais chimiques et d’insecticides

Ces résultats, comme le souligne SEO / BirdLife, impliquent que L'alzacola répond aux critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour être catalogué « En danger » et dans le catalogue espagnol des espèces menacées pour la catégorie « En danger ».

L’explication de SEO / BirdLife sur la situation de l’alzacola est que la plupart des spécimens ont été trouvés dans les années soixante et soixante-dix du siècle dernier dans l’ancienne oliveraie, qui à cette époque n’était pas homogène, mais formée par une succession de petites parcelles, avec le limites bien définies par la présence de végétation herbacée et arbustive formant des haies.

Les parcelles d’oliveraie étaient entrecoupées d’autres, également petites, de céréales et de vignes, tandis que les parcelles de céréales étaient plantées une année en melon et une autre en blé, orge ou avoine. Les parcelles, appartenant à différents propriétaires, formaient « une mosaïque hétérogène dans laquelle elle était travaillée avec une équipe de mulets et fertilisée avec du fumier.

Le nombre d’insectes qui ont été; en particulier les orthoptères tels que les sauterelles et les grillons & rdquor;, commente Juan Carlos del Moral, coordinateur de l’espace Citizen Science de l’ONG.

Mais dans les années 1970, le utilisation de tracteurs, et de nombreuses parcelles agricoles ont été mises en vente. Les propriétaires de parcelles d’oliveraies agrandissaient la taille de ces parcelles et défrichaient les haies. Et ils ont commencé à être utilisés engrais chimiques et insecticidesexplique SEO / BirdLife.

« Au cours de cette décennie, la plupart des parcelles de vignes et de nombreuses parcelles dédiées aux céréales, qui étaient plantées d’oliviers, ont été perdues. L’oliveraie était déjà moins hétérogène. Dans cette décennie les reines des vergers et des oliveraies ont disparu des régions de la sierra& rdquor;, précise-t-il.

La fertigation, un piège mortel pour les oiseaux

Dans les années quatre-vingt, il y a eu «une grande crise pour la biodiversité dans les oliveraies, avec l'utilisation d'herbicides et d'insecticides pendant la saison de reproduction des oiseaux & rdquor;, indique l'organisation. Le sol a cessé d'être labouré, les haies ont été enlevées et les quelques vignes et parcelles de céréales qui restaient encore succombaient à l'avancée de l'oliveraie.

« Lorsque la strate herbacée manquait, l’entomofaune associée disparaissait. De nombreuses sources et sources d’eau fréquentées par l’alzacola ont été canalisées et utilisées pour l’irrigation, ajoute Del Moral.

Au cours des décennies suivantes, jusqu’à aujourd’hui, il a suivi « la intensification agricole et homogénéisation de l’oliveraie, avec une grande perte d’oiseaux. De vastes superficies de cette culture ont été irriguées, introduisant le système de fertirrigation, dans laquelle l’eau d’irrigation transporte l’engrais. Ce système constitue un piège mortel pour les oiseaux qui boivent aux compte-gouttes ou aux petites flaques qui se forment & rdquor;, alerte SEO/BirdLife.

«Actuellement, la situation n’est pas prometteuse pour l’espèce, car la faible rentabilité de l’oliveraie traditionnelle, par rapport aux oliveraies intensives et super-intensives, conduit de nombreux oléiculteurs à déraciner l’ancienne oliveraie, ce qui affectera négativement l’espèce & rdquor ;, souligne Del Moral.

« Nous sommes face à une espèce à forte probabilité de disparition En Espagne. Les chiffres qui ressortent de l’étude, qui indiquent une population d’environ 17 000 individus, et une réduction de la population ces dernières années de 90 %, sont très préoccupants & rdquor;, souligne le coordinateur SEO/BirdLife Citizen Science.

« Il est nécessaire de changer le statut de menace de l’oiseau de mer rougeâtre maintenant, en lui attribuant la catégorie ‘Menacé d’extinction‘, et mettre en œuvre les plans de relance correspondants & rdquor;, conclut Del Moral.

Les sécheresses en Afrique ont épuisé leurs populations

L'alzacola rougeâtre est un oiseau insectivore facile à identifier par sa longue queue rougeâtre, qui bat et se déploie constamment. En Espagne, il n'apparaît que pendant la saison de reproduction, dans les cultures ligneuses de la moitié sud, dans les régions au climat sec et chaud. Il a l'habitude d'errer sur le sol et dans les zones basses de buissons et de buissons.

Il vit dans des endroits ouverts, avec des arbres et des buissons dispersés. En Espagne, il atteint les densités les plus élevées dans les oliveraies et les vignobles où les biocides ne sont pas abusés. Il apparaît également dans les pins d’Alep, les amandiers, les orangeraies et autres cultures bordées de figues de barbarie, de ciste et de lentisque.

Il est répertorié comme ‘Vulnérable‘depuis 2015 dans le Livre Rouge des Oiseaux en Espagne. Également dans la liste des espèces sauvages en régime de protection spéciale (Lespre).

Alzacola hiverne dans la région subsaharienne, où des hivers très secs ont été enregistrés dans les années 1970 et 1980. Cette circonstance a provoqué un déclin de leurs populations, consommant toutes sortes d’insectes. Capturez les coléoptères, les fourmis, les sauterelles, les chenilles, les vers et les vers de terre. Il chasse aussi les papillons en vol et, perchés dans les buissons ou avec des tamis courts, les cigales, mantes, mouches, moustiques et autres insectes trouvés dans la végétation. Complétez votre alimentation avec des fruits.

Vous pouvez faire deux mises en page par an, et même en remplacer certaines. Il est fidèle à son territoire de reproduction année après année. En Espagne, la période de reproduction commence en mai et ne se termine qu’à la fin de l’été. La femelle pond de deux à six œufs et l’incubation dure 16 jours. En deux semaines, les poussins se développent dans le nid, nourris par les deux parents. L’espèce est fréquemment parasitée par le coucou.

Monographie sur l’alzacola rougeâtre : https://www.seo.org/boletin/seguimiento/censos/56 alzacola / 56 alzacola.pdf

Photo principale : Hugo Sánchez / SEO / BirdLife