Ils demandent d’enquêter sur les tweets et les messages d’athlètes célèbres sur les réseaux

14/06/2021 à 10:00 CEST

SPORT.es

Responsables d’organisations sportives demander de plus en plus des rapports détaillés sur l’histoire des médias sociaux découvrir des contenus dangereux et problématiques.

Pour les entreprises proposant une soi-disant diligence raisonnable en ligne ou des vérifications des antécédents, les gros titres sur le joueur de cricket anglais Ollie Robinson, qui a été suspendu pour des tweets historiques offensants, sont un avertissement qui apparaîtra probablement dans les argumentaires de vente dans les mois et les années à venir.

Vipul Mishra et Ian Howard, les co-fondateurs de Neotas, qui effectuent de tels contrôles, ont déclaré avoir constaté une augmentation de la demande pour leurs servicesmême d’organisations sportives, qui lui attribuent en partie le scandale Me Too et Black Lives Matter, qui investissent. Nous voyons beaucoup de gens préoccupés par le contenu raciste, le harcèlement, l’intimidation, contenu de harcèlement sexuel », a déclaré Ian Howard.