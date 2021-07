13/07/2021 à 14h40 CEST

La Ligue des requins de l’Atlantique et de la Méditerranée (SLAM) a montré sa “Profond mécontentement & rdquor; avec l’Union européenne (UE) et les États-Unis car ils ont une nouvelle fois fait obstacle à un accord pour la protection du requin taupe bleu (Isurus oxyrinchus) dans les négociations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Ils exigent une interdiction totale de la pêche au requin-taupe commun dans l’Atlantique Nord, où l’Espagne est le pays qui capture le plus de spécimens.

Les requins et les raies sont parmi les animaux les plus vulnérables et les moins protégés des océans. De nombreuses populations de ces espèces ont subi un emballement surpêche, qui a mis en danger des écosystèmes entiers.

La Ligue a tiré la sonnette d’alarme : «Les requins et les raies de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée sont particulièrement assiégés. La plupart des pays n’ont pas de limites de capture et dans d’autres cas, elles ne sont pas respectées. Il est urgent d’améliorer la gestion nationale et internationale des pêches pour protéger ces espèces vulnérables de la surpêche et du finning.

Contre tout cela, Le SLAM demande des limites de capture de requins et de raies conformes aux avis scientifiques; des protections strictes pour les espèces menacées ; et des interdictions strictes et immédiatement applicables du prélèvement des ailerons de requin.

Au cours des négociations de l’ICCAT, huit pays, le Canada, le Gabon, la Sierra Leone, le Royaume-Uni, le Sénégal, Taïwan, la Guinée Bissau et la Gambie ont proposé une interdiction de la maraîche gravement surexploitée dans l’Atlantique Nord, comme les scientifiques l’ont longtemps conseillé.

Ils ont obtenu le soutien de Noriega, du Japon et de l’Algérie, mais l’UE et les États-Unis ont refusé de soutenir la proposition et ont insisté pour maintenir leur position de non-adhésion pour poursuivre les débarquements de l’espèce. Ils ont reçu en réponse l’opposition du reste des pays.

Le rétablissement de l’espèce pourrait prendre cinq décennies

L'attitude de l'UE et des États-Unis retarde encore l'établissement d'un consensus et permet «pêche non durable& rdquor; de cette population. La situation est limite : même si la pêche s'arrêtait immédiatement, les scientifiques de l'ICCAT estiment que le rétablissement du requin-taupe commun ou du makos pourrait s'étendre sur cinq décennies.

“L’épuisement du requin-taupe commun de l’Atlantique Nord est l’une des crises de conservation des requins les plus flagrantes mais les plus solubles au monde”, a-t-il déclaré. Sonja Fordham, président de Shark Advocates International, un projet à but non lucratif de The Ocean Foundation.

« Centrés sur des intérêts économiques à court terme, l’UE et les États-Unis ont à plusieurs reprises contrecarré l’adoption internationale d’un interdiction totale que les scientifiques considèrent comme essentiel pour inverser la grave baisse de la population & rdquor;, dénonce Fordham.

“Cette obstruction est particulièrement redoutable étant donné le nombre croissant de gouvernements qui tentent de protéger l’espèce avant qu’il ne soit trop tard”, ajoute-t-il.

Les espèces de requin-taupe bleu sont particulièrement prisées pour leur viande, leurs ailerons et leur intérêt sportif, mais leur croissance lente les rend exceptionnellement vulnérables à la surpêche.

L’Espagne, le pays qui capture le plus de maraîche

De nombreux pays pêchent le requin-taupe commun sans être soumis à des quotas de pêche internationaux. A) Oui, L'Espagne, le Maroc, le Portugal et les États-Unis, dans cet ordre, sont ceux qui ont le plus de débarquements de requin-taupe commun de l'Atlantique Nord.

Selon le SLAM, Les États membres de l’UE étaient responsables de 74% des débarquements enregistrés en 2020, mais seuls les débarquements d’Espagne en 2020 auraient été suffisants pour que la population soit surexploitée.

« L’UE se concentre sur le requin-taupe commun mort et rejeté pour justifier son opposition à l’interdiction, mais ne fait pas rapport sur le requin-taupe commun rejeté sur ses navires », note le collectif.

Les États-Unis, pour leur part, proposent des exceptions pour tuer le requin-taupe vivant, mais les débarquements récréatifs de ce pays ont augmenté de 13 tonnes entre 2019 et 2020. Le Canada, quant à lui, a unilatéralement interdit la rétention du requin-taupe commun l’année dernière.

Le Royaume-Uni mène les efforts pour conserver les requins

"Pendant très longtemps, le Royaume-Uni a dirigé les efforts de conservation des requins au sein de l'UE Et il est passionnant de voir comment le pays s'est imposé comme une puissance indépendante lorsqu'il s'agit de protéger le requin-taupe commun & rdquor ;, déclare Ali Hood, directeur de la conservation pour le Shark Trust.

« Cependant, le Brexit a laissé un vide au sein de l’UE que les États membres ne sont pas encore prêts à combler. Alors que la Commission européenne continue d’insister en faveur des palangriers et entrave la science, les requins-taupes communs sont toujours les plus touchés & rdquor;, souligne-t-il.

“Tout cela pour obtenir quelques centaines de tonnes qui ne sont pas très importantes pour les navires eux-mêmes mais qui peuvent conduire cette population en danger au bord du gouffre”, ajoute Hood.

Les négociations se poursuivront au cours des prochains mois pour tenter de s’entendre sur un plan de conservation lors de la réunion annuelle de l’ICCAT, qui se tiendra en novembre.

Le requin mako est un requin mesurant entre 3,5 et 4 mètres de long et pesant jusqu’à 750 kilos, très actif et robuste. Malgré sa large répartition, qui comprend les océans Pacifique, Atlantique et Indien, ainsi que les mers Rouge et Méditerranée, leur survie est gravement menacée par la surpêche.

La maraîche sur la Liste rouge de l’UICN : https://www.iucnredlist.org/species/39341/2903170

