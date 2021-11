Ils demandent six ans de prison pour un accusé d’abus sexuels sur une fille sahraouie à Cáceres

16/11/2021 à 22:34 CET

Gemme de guerre Benito

Le parquet provincial de Cáceres demande six ans de prison pour un homme accusé abus sexuel d’un mineur saharien lors de leurs séjours en ville durant l’été. Dans un premier temps, le tribunal a déjà prononcé une première condamnation contre ce prévenu mais le La Cour supérieure de justice a déclaré l’opinion nulle et non avenue parce qu’elle n’admettait pas la déclaration de la victime comme preuve préconstituée, donc le procès a dû avoir lieu. L’audience orale a débuté ce mardi et se poursuivra tout au long de demain, mercredi, avec l’expertise et la preuve documentaire.

Selon le classement du ministère public auquel ce journal a eu accès, le crime dont l’accusé est accusé est un abus sexuel continu puisque les événements se sont perpétués pendant au moins quatre ans coïncidant avec les séjours de la jeune fille dans la ville. Par rapport aux faits, la lettre précise que le mineur est arrivé en Estrémadure à l’été 2010 dans le cadre du projet Vacances en Paix promu par les Associations des Amis du Peuple Sahraoui. Être mineur et jusqu’en 2015 Il participait chaque été à ce projet, résidant dans tous les cas lors de ses séjours à Cáceres chez la famille d’accueil.

Le Parquet précise que « pendant tous les étés entre 2011 et 2015 et l’année scolaire 2014-2015 (qu’il a passé entièrement avec la famille précitée), lorsque le mineur avait entre 10 et 13 ans, le défendeur, profitant du jeune âge du mineur et de la confiance qu’il avait avec la famille d’accueil en étant marié à la sœur de la mère d’accueil, ce qui lui a permis d’être seul avec la victime à de nombreuses reprises, exécuté dans ses actes divers et répétés avec un esprit libidinal consistant à toucher« .

Ces événements se sont déroulés principalement au domicile de l’accusé lui-même. À la suite de ces événements, la mineure a d’abord présenté des problèmes de sommeil et de stress et actuellement « elle met en évidence des sentiments de dégoût marqués et est réticente au contact physique avec d’autres personnes ».