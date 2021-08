Ils demandent un moratoire pour les 600 parcs photovoltaïques qui sont traités en Andalousie

08/04/2021 à 18:33 CEST

Les terres andalouses observent avec inquiétude la course acharnée lancée par les compagnies d’électricité pour installer des panneaux solaires couvrant le plus de terrain possible. Ainsi, la plate-forme Alianza Energía y Territorio (Aliente) a formellement demandé à la Junta de Andalucía un moratoire sur l’approbation de grands parcs photovoltaïques, ainsi que la planification et la gestion urgentes de la mise en œuvre de ces installations industrielles en Andalousie.

C’est une demande que, cependant, les hommes d’affaires ne croient pas nécessaire d’assister, car, affirment-ils, il existe déjà une réglementation qui garantit que l’emplacement choisi pour la construction de nouveaux panneaux photovoltaïques (et toute autre infrastructure) ne génère pas de un problème environnemental.

“Ces projets doivent être stoppés & rdquor;, argumente Marisa Casal, porte-parole de l’organisation ‘Valle Natural Río Grande’, qui insiste sur le fait que les délais doivent être prolongés pour repenser et étudier l’impact que ces constructions ont sur le sol.

Ce n’est pas un nouveau conflit. Comme l’explique Raimundo Real, professeur de biologie à l’Université de Malaga (UMA) dans des déclarations à l’Efe, il y a toujours eu une certaine dichotomie entre le développement économique et énergétique et l’urgence de l’harmoniser “avec la nature, dont nous dépendons & rdquor; .

500 kilomètres carrés supplémentaires de panneaux solaires en Andalousie

L’expansion massive et désordonnée des énergies renouvelables entraîne l’occupation de milliers d’hectares par des centrales solaires et éoliennes. Beaucoup de ces centrales d’énergie renouvelable affectent des zones de grande valeur écologique, agricole, paysagère, sociale et culturelle, et constituent un habitat et un refuge pour des espèces de flore et de faune exclusives de ces zones andalouses, où l’on trouve le plus grand indice d’espèces menacées de toute l’Union européenne.

En Andalousie, plus de 600 parcs photovoltaïques sont actuellement en cours de traitement, qui représentent ensemble une superficie de 500 kilomètres carrés. Quelque 22 000 MW d’énergies renouvelables sont promus et 11 000 MW supplémentaires pourraient l’être dans un proche avenir.

Pourtant, En Andalousie, des projets sont présentés pour générer un total de 22 GW, alors que les objectifs nationaux inclus dans le Plan National Intégré Énergie et Climat (PNIEC) pour 2030 sont de 39 GW..

Seulement à Campo de Tabernas à Almería, la puissance photovoltaïque projetée dans cette région équivaut à 5,4% de celle prévue dans toute l’Espagne pour 2030.

En ce sens, Aliente considère que « avant l’approbation et le développement de ces projets & rdquor ;, il est nécessaire d’établir des zones d’exclusion pour l’installation de projets renouvelables à grande échelle », en tenant compte de la biodiversité, de la qualité paysagère, des sols de hautes terres agricoles. valeur, et les territoires à grande valeur patrimoniale, culturelle et ethnographique, ainsi que les conséquences sociales pour les citoyens de ces territoires & rdquor ;.

Le secteur de l’électricité rejette le moratoire

Pour le secteur de l’électricité, “Les moratoires ne sont pas nécessaires & rdquor;. “Nous avons un règlement dans lequel il est dit que tous les projets doivent présenter une déclaration d’impact environnemental singulière, mais aussi cumulative et doivent voir l’effet que toutes les usines qui veulent construire dans la région ont”, a déclaré le directeur général de l’Union photovoltaïque espagnole (UNEF), José Donoso.

Le chef de l’UNEF insiste pour que tous les projets soient évalués par des techniciens environnementaux de l’exécutif andalou et du secrétaire d’État à l’environnement. Pour cette raison, il insiste sur le fait qu’il suffit de “se conformer à cette légalité & rdquor;, qui aussi” donne sécurité juridique pour les entreprises à investir& rdquor ;.

Même en comprenant la position de l’entreprise, Raimundo Real montre que la question est comment produire cette électricité sans éliminer les espèces vulnérables, car ces mégaparcs sont généralement construits dans des zones plates où habitent les oiseaux des steppes, tels que les petits bustes, les busards de Montagu, le ganga commun et l’ortega ganga. Comme le souligne le professeur, les centrales photovoltaïques ont un impact sur la nature du paysage, en plus de la destruction de l’habitat dont dépendent la faune et la flore locales.

Et c’est que l’état des populations de nombreux oiseaux et chauves-souris n’est même pas entièrement connu. C’est le cas des populations d’oiseaux de steppe, dont les populations et les zones les plus sensibles sont inconnues, faute d’études détaillées et de plans de reconstitution de ces espèces.

Concrètement, les projets de ces nouveaux parcs photovoltaïques en Andalousie affecteront des milliers d’hectares de terres céréalières traditionnelles et de steppes ligneuses, de moindre valeur économique, mais de grande valeur pour les oiseaux des steppes. Ce moratoire permettrait une étude plus approfondie des communautés qui habitent ces zones pour éviter leur extinction complète.

