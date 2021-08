Ils démasquent la prétendue petite-amie de Luis Miguel : elle a tout inventé

Malgré cela, le matin d’Univision a révélé dans sa dernière émission que Rodríguez avait menti, et avec l’homme qu’elle a dit était Luis Miguel, ont montré les preuves qui révèlent les fausses déclarations de Karen.

Pour cette raison, le conseiller financier Héctor Fernández, a affirmé être l’homme qui apparaît à côté de Karen sur la photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, soulignant qu’à un moment il était un ami de la femme en question, mais que maintenant il ne n’a plus rien à voir avec voir avec elle.

Par une déclaration, Fernandez Indien:

“Je veux nier catégoriquement et exprimer mon rejet des insinuations et affirmations que certains médias ont faites concernant ma participation à la présentation de photographies et de textes personnels qui, sans mon consentement, ont été utilisés comme s’il s’agissait de M. Luis Miguel Gallego Basteri que je respecte, admire et apprécie ».