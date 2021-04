04/02/2021 à 09:25 CEST

Un groupe de scientifiques a découvert comment les abeilles utilisent les phéromones pour transmettre des messages spécifiques entre les membres d’une colonie. Bien que d’autres insectes utilisent cette substance dans le même but, dans le cas des abeilles, ce sont eux qui dirigent activement ce signal.

La vie dans une ruche est basée sur la hiérarchie la plus stricte: la reine se consacre exclusivement à la procréation pour assurer la continuité de sa lignée, les drones exercent leur rôle d’élément masculin dans la reproduction et les ouvrières se consacrent au reste des tâches., de la protection de la ruche à la collecte de nectar pour faire du miel.

Par conséquent, la vie des abeilles est schématisée, tous les membres connaissent leur rôle vis-à-vis de la communauté & mldr; Mais pour que tout cela fonctionne, la communication est un élément essentiel. Et, bien qu’à l’œil humain, il puisse sembler que ces pollinisateurs errent librement et vont de fleur en fleur dans une solitude et un isolement absolus, la vérité est que ils ont une conversation intense avec le reste des abeilles, en particulier avec la reine, en dépit d’être à une grande distance.

Cet exploit de communication est basé sur les phéromones libérées par la reine pour guider ses ouvrières à la maison; clous petites molécules odorantes ramassées par les abeilles à proximité et qui sont responsables de se reproduire pour atteindre ceux qui sont plus éloignés.

Comme un « jeu de téléphone »

Enfin, ce travail de groupe finit par évoluer vers une sorte de «jeu téléphonique» basé sur les arômes pour transmettre des messages entre les membres d’une colonie.

Ce sont les résultats de la recherche promue par l’Université du Colorado dans la ville de Boulder, publiée il y a quelques jours dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, qui révèle comment la créativité de ces hyménoptères pour se tenir informés finit par tisser un ensemble réseau de télécommunications à petite échelle, malgré des capacités cognitives très limitées.

«Il est très important que les abeilles sachent où se trouve la reine et restent près d’elle», déclare le co-auteur de la recherche Orit Peleg, professeur adjoint à l’Institut BioFrontiers et au Département d’informatique de CU Boulder.

Lorsque les abeilles les plus proches détectent les phéromones de la reine, elles abandonnent la tâche dans laquelle elles sont actuellement engagées pour fabriquer leurs propres produits chimiques.

Les abeilles se rassemblent autour de la reine, forment un essaim et initient ce que les auteurs appellent un comportement «odorant», qui consiste à retirer les pattes postérieures et à battre les ailes avec force, aspirant ainsi de l’air sur leurs glandes destinées à la fabrication de phéromones. et par la suite les expulser.

Grâce à ce processus, les abeilles contribuent à la transmission de messages à des destinataires très spécifiques, ces membres qui sont très éloignés de la colonie.

«Cela ressemble presque à un réseau de télécommunications où vous avez des antennes qui communiquer entre eux et amplifier le signal pour que je puisse aller plus loin », a déclaré Peleg.

En raison de la volatilité des phéromones, il est essentiel que ces insectes collaborent à la transmission du message avant qu’il ne disparaisse dans les airs. «Il existe de nombreux exemples d’animaux, comme les fourmis, qui déposent des phéromones dans leur environnement», ajoute Peleg. «Mais ces phéromones sont simplement dispersées passivement par les lois de la physique. Ici, les abeilles dirigent activement ce signal«.

Ce chercheur soutient que ce comportement des abeilles pourrait un jour inspirer les ingénieurs dans la conception de réseaux de télécommunication beaucoup plus efficaces pour les êtres humains.

L’auteur principal de l’étude, Dieu My Nguyen, ainsi que le reste des experts, mettent en garde contre le grand univers de possibilités que cette découverte implique. Par exemple, on ne sait pour l’instant si c’est seulement la reine qui diffuse le message principal et le reste des abeilles agissent exclusivement en tant que répéteurs de la même ou, si au contraire, il est possible que tous les membres aient la liberté de lancer leurs propres avis sur le réseau de la ruche. Les prochaines études dissiperont les doutes.

Source: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210324094651.htm

