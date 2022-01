Ils dénoncent des insultes racistes envers une mère et sa fille de dix ans à Valence

01/08/2022 à 09:18 CET

Gonzalo Sanchez

« Merde noire », « va dans ton pays », « ta fille a un visage dangereux et dégoûté », sont les insultes racistes qu’ils ont dû entendre une fillette de dix ans et sa mère Alors que le mineur patinait sur la patinoire de la place de la mairie de Valence, comme l’a dénoncé ce vendredi la fédération de l’Union africaine d’Espagne.

Les événements se sont produits le 5 janvier, quelques heures avant le défilé des mages. La victime a déposé plainte et, comme ils l’expliquent de l’Union, plusieurs témoins oculaires de l’attaque sont prêts à témoigner pour raconter ce qui s’est passé.

Après ce qui s’est passé, l’Union africaine d’Espagne a convoqué un rassemblement de rejet ce dimanche 9 janvier à 12 heures du matin au même endroit. « Les phrases si malheureusement connues sous le nom de « merde noire » ou « pourquoi ne vas-tu pas dans ton pays » sont toujours courantes. montrer notre rejet pour les insultes proférées contre une femme avec ses enfants », lit-on dans le communiqué de l’association.

Comme le précise l’Union africaine, « le 5 janvier dernier dans l’après-midi sur la place de la mairie de notre ville, notre collègue a subi une agression raciste et très dégradant par une famille qui, comme elle, profitait de la patinoire avec leurs enfants ».

Accompagnement citoyen

Mohamed Mboirick, président de l’Union africaine d’Espagne, a expliqué qu’au moment de l’attentat, le soutien du reste des citoyens qui en ont été témoins a été unanime, allant même jusqu’à barrer la route aux personnes qui réprimandaient la victime en appelant la police.

Par ailleurs, poursuit Mohamed Mboirick, plusieurs personnes témoins des événements ont contacté l’association pour apporter leur témoignage en cas de procès.

La victime et sa fille, qui font partie de l’Union africaine, » a appelé l’association nerveux et pleurant. Nous les avons rassurés et sommes allés porter plainte à la police », raconte le porte-parole de l’association.

Selon Mboirick, « la fille a commencé à patiner lorsqu’un autre mineur est tombé au sol. À ce moment-là, les parents ont commencé à réprimander la fille et sa mère avec des insultes racistes ».

De plus en plus de plaintes

Les les crimes de haine dus au racisme et à la xénophobie restent la première catégorie dans ce type d’infractions recueillies chaque année dans les rapports du ministère de l’Intérieur. Ils le sont depuis que ces chiffres ont été collectés depuis 2013. Ainsi, en huit ans, ce type de délinquance a augmenté de 66% à C. Valenciana. En 2021, 58 délits de ce type ont été détectés.

Susana Gisbert, procureur délégué pour les crimes haineux, a assuré que ces cas sont, avec la lgtbiphobie, les plus courants car ils sont aussi les plus faciles à identifier pour les citoyens. Le fait que le nombre de crimes de ce type augmente chaque année n’est pas nécessairement mauvais en fait, mais cela peut être dû à une sensibilisation accrue des citoyens dans cette affaire. Pour cette raison, Gisbert encourage les victimes à se présenter au commissariat et directement au Parquet où « nous sommes spécialisés dans ces matières ».