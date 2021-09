Ils dénoncent “l’impact dévastateur” de l’élevage industriel sur la planète

13/09/2021 à 8h05 CEST

La viande est bon marché dans les supermarchés, mais les dommages causés au climat, aux animaux, à la santé et aux agriculteurs sont immenses. Les experts appellent à un changement de cap, ils jugent indispensable une réduction drastique de la consommation. L’atlas « World Atlas of Meat » de cette année met le doigt sur la plaie : l’impact de l’élevage industriel sur l’environnement est dévastateur. Il est l’un des principaux responsables de la crise climatique.

C’est la conclusion principale de l’Atlas, préparé par la Fondation Heinrich Böll, les organisations environnementales BUND et les Amis de la Terre Europe et le magazine ‘Le Monde Diplomatique’, avec le soutien financier de l’Union européenne (UE).

Réduire la consommation de viande dans les pays riches et encourager la consommation issue d’un élevage traditionnel et respectueux de la nature, le pâturage, sont des besoins pressants pour sauver la planète, indique la publication.

L’« Atlas de la chair » commence par ce qu’il appelle « de courtes leçons & rdquor ;, qui ne sont que des faits établis. Le premier, que la production mondiale de viande augmente. La seconde est que pour protéger la biodiversité et le climat, il est essentiel que le monde développé réduise de moitié la consommation de viande.

Il note également que le nombre de conflits fonciers est en augmentation, en partie à cause de la production industrielle de viande. En réalité, de plus en plus « de plus en plus de personnes sont tuées pour avoir défendu le droit à la terre & rdquor;, note la publication.

Les plus gros utilisateurs de pesticides

Alerte que plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent de l’élevage. Mais il souligne que l’élevage traditionnel et respectueux de la nature est « sous la pression de l’agriculture industrialisée & rdquor ;, des macro-fermes.

Mais il y a des faits plus troublants soulignés dans l’Atlas. Par exemple, que près des deux tiers des 600 millions de « tuteurs & rdquor ; du bétail pauvre du monde sont des femmes. Ou que les principaux producteurs de Les cultures fourragères (agriculture industrielle) sont parmi les plus gros utilisateurs de pesticides, des produits qui « polluent les nappes phréatiques et endommagent la biodiversité & rdquor ;.

En outre, l’utilisation croissante d’antibiotiques chez les animaux crée des germes de plus en plus résistants. Un fait qui menace l’efficacité des antibiotiques, qui comptent parmi les médicaments les plus importants en médecine humaine et animale.

L’abattage des forêts pour obtenir des terres agricoles ou d’élevage il menace également la santé des gens. « Les animaux sauvages perdent leurs habitats naturels et le contact avec les humains se rapproche, ainsi facilite la transmission du virus qui peuvent à terme déclencher des pandémies & rdquor;, préviennent les auteurs de l’Atlas.

“Production industrielle de viande Non seulement il est responsable de conditions de travail précaires, mais il chasse aussi les gens de leurs terres et alimente la déforestation, l’utilisation de pesticides et la perte de biodiversité. Il est l’un des principaux responsables de la crise climatique& rdquor ;, a noté Barbara Unmübig de la Fondation Heinrich Böll lors de la présentation de l’Atlas à Berlin.

La consommation de viande par personne a doublé depuis 1960

Olaf Bandt, président du BUND, a appelé à une “réorientation de la politique agraire & rdquor;, mais a admis qu’elle ne sera pas réalisée” sans un changement de régime& rdquor ;. Il a ajouté : « Sur de moins en moins de fermes, de plus en plus d’animaux vivent, ce qui aggrave la pollution des eaux souterraines & rdquor ;.

La gravité de la situation s’explique par les chiffres faisant référence à l’augmentation de la consommation de viande. En 1960, 3 000 millions de personnes vivaient sur Terre et, selon l’Atlas, la consommation de viande était d’environ 70 millions de tonnes, avec une moyenne de 23 kilogrammes par an et par personne.

Mais en 2018, la planète comptait déjà plus du double d’habitants : 7,6 milliards de personnes. Et la consommation de viande était d’environ 350 millions de tonnes, alors que la consommation moyenne était passée à 46 kilogrammes par an et par personne.

L’un des problèmes centraux est l’énorme superficie requise pour la production de viande. Selon l’Agence allemande pour l’environnement, actuellement 71% des terres agricoles du monde sont utilisées pour le pâturage des animauxs. Bien plus que des aliments directement cultivables (18%), d’autres matières premières (7%) et des sources d’énergie végétale, comme le maïs utilisé comme biogaz (4%).

L’augmentation de la demande de viande entraîne l’abattage de vastes étendues de forêts pour la culture du soja pour les pâturages, par exemple, au Brésil. « 90 % du soja finit actuellement dans les mangeoires & rdquor ;, a noté Barbara Unmübig.

Un nouveau menu plus sain pour le monde

Solution? Pour concilier l’alimentation de la population mondiale, arrêter la déforestation des forêts tropicales et récupérer des terres pour le reboisement, les auteurs experts de l’Atlas demandent “repenser l’alimentation pour inclure moins de viande et plus de légumes& rdquor;, car ces derniers nécessitent moins de surfaces arables.

Johan Rockström, directeur du Potsdam Institute for Climate Consequences Research, recommande réduire la consommation annuelle de viande à 17 kilos en moyenne par personne, et les produits laitiers à 33 kilos. Selon les auteurs de la publication, le régime alimentaire traditionnel de l’Inde et de nombreux pays africains montre que c’est possible. Mais en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, on consomme jusqu’à sept fois plus de viande.

Les entreprises de viande et d’aliments dominent de plus en plus le marché de la culture de l’herbe, du transport, de l’abattage et de la commercialisation et mettent en danger les petits agriculteurs et bouchers.

Les auteurs du Meat Atlas montrent les répercussions de la puissante industrie de la viande, mais soulignent également son lien avec la industrie chimique mondiale. La culture d’aliments pour animaux exporte des substances toxiques très dangereuses (et parfois interdits) des grandes entreprises chimiques et les utilise dans de nombreuses régions, dénoncent les experts.

Ceux qui produisent et exportent ces produits chimiques comprennent les sociétés européennes Bayer Crop Science, BASF et Syngenta et les sociétés américaines Corteva et FMS. Selon Unmübig, l’utilisation de pesticides a causé des milliers de morts et pour cette raison, il a exigé que le gouvernement allemand fasse « tout son possible & rdquor; afin que les entreprises de ce pays n’exportent pas ces substances toxiques interdites dans l’UE.

La situation en Espagne est “sinistre”, selon Greenpeace

Unmübig a également prévenu que l’accord entre l’UE et le Mercosur est néfaste pour l’Amérique latine et l’Amazonie, et par extension pour le monde entier : « La suppression des tarifs mettra fin aux obstacles à l’envoi de ces pesticides en Amérique latine et de plus en plus de parties de la forêt amazonienne seront abattues pour la culture du soja et la production de viande & rdquor ;.

La situation en Espagne, selon Greenpeace, est « sinistre » : le nombre de vaches a doublé et le nombre de porcs a quintuplé au cours du dernier demi-siècle. Et plusieurs autres macro-fermes sont prévues, dont certaines seraient les plus grandes d’Europe.

Greenpeace soutient que les macro-fermes ont des « conséquences terribles » : « La pollution de l’eau, les émissions à effet de serre, l’utilisation de vastes étendues de terres, la déforestation pour les pâturages et pour la production d’aliments pour le bétail, les dommages à la santé et la maltraitance des animaux. De plus, ils sont une fausse solution contre l’exode rural & rdquor ;. Pour tout cela, il recueille des signatures contre ce type d’installation. Il en totalise déjà plus de 200 000.

« Atlas mondial de la viande » 2021 : https://cloud.boell.de/s/84koddn3dyY5xQw?dir=undefined&openfile=2311503

Collecte de signatures contre les macrofermes : https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/petitios/no-macrogranjas/

