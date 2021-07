Ils dénoncent l’impact “inacceptable” des énergies renouvelables aux Canaries

21/07/2021 à 16h30 CEST

De nombreux sites où des plantes renouvelables ont été installées ou transformées dans les îles Canaries produisent des effets inacceptables sur la biodiversité. 23 ONG l’ont dénoncé à travers un manifeste, exigeant que la priorité soit donnée au déploiement dans les zones moins sensibles au patrimoine naturel et que la planification énergétique soit conclue en urgence, ainsi que l’évaluation environnementale de cette planification conformément aux réglementations étatiques et communautaires.

Les principales ONG environnementales des îles Canaries – dont certaines sont gérées par l’État – aspirent à faire en sorte que la transition énergétique soit aussi un modèle de transition écologique. Avec le manifeste, ils lancent une campagne via WE Move afin que les citoyens et d’autres organisations puissent se joindre

Dans le document, ils exigent que le déploiement des énergies renouvelables dans les îles donne la priorité à la protection et à la conservation de la biodiversité, contribuant à maintenir et accroître les richesses naturelles, géologiques et culturelles du territoire.

Ils soulignent également la nécessité de mettre un terme au processus de dépeuplement du milieu rural et de promouvoir des opportunités de développement socio-économique durable.

Des organisations et entités, notamment SEO / BirdLife, WWF, Greenpeace, Ben Magec-Ecologistas en Acción Canarias ou l’Association pour la conservation de la biodiversité des îles Canaries, soulignent que les îles connaissent développement rapide des énergies renouvelables, notamment éolienne.

Ils commencent à mettre en œuvre, précisent-ils, des installations de production d’énergie photovoltaïque, « sans que les administrations régionales compétentes n’aient effectué ni la planification énergétique préalable adéquate, ni l’évaluation environnementale stratégique obligatoire & rdquor ;.

“L’étude plus que nécessaire n’a pas non plus été réalisée pour déterminer les zones potentiellement adaptées, dans le but de minimiser les conséquences négatives pour l’environnement, comme l’exigent les réglementations communautaires & rdquor;, ajoutent-ils.

Évaluations d’impact environnemental « insuffisantes »

Les effets sur la biodiversité sont d’une telle ampleur que si la situation persiste, ils estiment que « la pérennité du déploiement des énergies renouvelables sur les îles ne peut être garantie ».

De plus, ils soulignent que études d’impact sur l’environnement des projets, nécessaires pour obtenir l’autorisation d’installer et d’exploiter une installation éolienne ou photovoltaïque, sont insuffisants car ils ne font pas partie d’une planification préalable au niveau régional et insulaire.

“À plusieurs reprises ne justifient pas adéquatement l’emplacement d’une installation dans un endroit particulier& rdquor ;, indiquent les ONG. Plus précisément, ils signalent les parcs éoliens et leur impact sur la faune. “Les données proposées par les entreprises elles-mêmes sont généralement des données très faibles et peu crédibles, en particulier par rapport à celles collectées par les autorités lors de leurs travaux d’inspection dans les mêmes domaines.”

Le manifeste pour les énergies renouvelables compatibles avec la biodiversité aux Canaries comprend sept demandes :

Garantie réglementaire et contraignante de cette harmonisation, privilégiant le déploiement dans les zones moins sensibles au patrimoine naturel Compléter d’urgence la planification énergétique des îles et l’évaluation environnementale stratégique de ladite planification énergétique, conformément aux réglementations étatiques et communautaires en matière d’économie et d’efficacité énergétique, ainsi que comme la promotion des installations d’autoconsommation dans les zones résidentielles, industrielles et commerciales qui pourraient couvrir entre 35-40% de la demande en électricité des bâtiments de l’archipel Promouvoir un mécanisme indépendant de surveillance environnementale des parcs éoliens et photovoltaïques Certifier une transparence totale sur les projets en cours Exiger l’utilisation de la meilleure technologie disponible Fournir aux organes techniques et juridiques du gouvernement des îles Canaries et des conseils insulaires des budgets et des ressources humaines suffisants pour traiter les projets, plans et stratégies.

“Le déploiement des énergies renouvelables doit être effectué en partant du principe que sans une sélection adéquate de leur emplacement et de leurs dimensions, les installations peuvent gravement affecter la biodiversité”, indique le texte.

Occupation et gradation du terrain

« Concrètement, les impacts qui sont générés sur cette faune consistent en des collisions, principale cause de mortalité directe, des gênes et déplacements, l’effet barrière et la destruction d’habitats. A cela s’ajoutent l’occupation et la dégradation des terres, l’impact paysager et le bruit & rdquor;, selon les ONG.

Les signataires du manifeste soulignent que l’archipel des Canaries est « le point de biodiversité le plus important de l’Union européenne et l’un des plus importants au monde & rdquor ;.

« Les îles Canaries possèdent une richesse naturelle extraordinaire, résultat d’une histoire évolutive complexe qui est soutenue par une grande diversité d’écosystèmes exclusifs et très différenciés. Près de 40 % des espèces fauniques et environ 30 % des espèces végétales sont endémiques ; c’est-à-dire, exclusif à ces îles & rdquor;, se démarquer.

Ils concluent en notant qu’ils ne croient pas qu’un avenir puisse être envisagé « le dos tourné à notre biodiversité. Nous en dépendons pour notre existence et, en plus, dans le cas des îles Canaries, nous avons la responsabilité de protéger un territoire de très grande richesse et fragilité & rdquor;, ajoutent-ils.

Web de référence : https://www.wwf.es/?57901/Las-ONG-pedimos-en-Canarias-un-manifiesto-energias-renovables-compatibles-con-la-biodiversidad

