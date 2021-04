Ils dénoncent que Maradona n’a pas eu “même pas le minimum de soins médicaux” avant de mourir

22/04/2021 à 00h14 CEST

Veronica Ojeda, ancienne compagne de Diego Maradona et mère de Diego Fernando Maradona, et son partenaire actuel, Mario Baudry, représentant légal de ce fils de la star du football, a dénoncé que le champion du monde n’avait pas “pas même la moindre attention médicale” les jours avant sa mort.

«Ils savaient qu’à un moment donné cela allait arriver, tout est devenu incontrôlable maintenant. Ils ne pensaient pas qu’à ce moment-là ils allaient mourir. Je veux les voir tous emprisonnés “Ojeda a déclaré dans un documentaire produit par la chaîne Todo Noticias, dans lequel il critiquait les soins que Maradona a reçus dans les semaines précédant sa mort, survenue le 25 novembre 2020.

«Quand ils voulaient bien le voir, ils sont venus la veille et lui ont donné des sérums pour qu’il soit bien adapté s’il devait signer quelque chose le lendemain. Sinon, ils l’ont jeté tel quel et ils l’ont laissé avec du vin à boire «Charly» », a ajouté la mère de Diego Fernando Maradona, âgée de 8 ans.

Baudry a ajouté que si la star du football “avait été dans une autre maison, aujourd’hui je serais vivant “. “D’après le dossier, il semble qu’avec un minimum d’attention, Diego serait vivant aujourd’hui. Il n’avait pas le minimum d’attention, il n’y avait aucun élément pour s’occuper de lui et ils ne l’ont pas traité avec affection, ils l’ont laissé allongé dans la pièce. Dans le cas où il se présente qu’ils le droguent pour dormir et se débarrasser de lui », a expliqué le représentant légal de l’un des enfants de ‘Pelusa’.

Dans le même documentaire apparaît Lucas Farias, le premier policier à entrer dans la maison où Maradona servait un séjour à domicile. “Cela ne ressemblait pas à une hospitalisation à domicile, cela me paraissait banal. Il me semble qu’une personne en hospitalisation à domicile a plus d’éléments, qu’il n’y en avait pas”, a-t-il déclaré.

Colin Campbell Irigoyen, un médecin voisin qui est arrivé pour aider Maradona avant les ambulances, a déclaré que a trouvé l’ex-footballeur allongé sur le lit, un gardien lui donnant une réanimation bouche-à-bouche et une infirmière lui donnant des massages cardiaques.

«Dès que j’entre je leur demande depuis combien de temps ça fait comme ça, couché et sans signes vitaux. Il aura fallu 10 ou 15 minutes jusqu’à l’arrivée de la première ambulance avec les éléments, avec un défibrillateur, une trousse de secours, un ensemble de voies respiratoires. route d’accès mais par voie aérienne, nous n’avons pas pu accéder. Le médecin en charge de l’ambulance a essayé de voir si elle avait une activité électrique, mais Je ne l’avais pas non plus et nous avons continué les manœuvres “, a-t-il précisé.

En outre, Rocío Soledad Frank, La masseuse de Maradona a déclaré que lors des dernières réunions qu’elle avait eu “il lui était difficile de le comprendre” car “il parlait étrangement”.

«À un moment donné, son bras gauche commence à trembler et il me dit que sa tension artérielle est élevée. Il dit à un garçon qui était là pour lui apporter la pilule anti-pression. Il la lui a apporté avec une bière. Ce garçon était Charly», dit à propos de Carlos Orlando Ibáñez, accusé d’être le responsable de vous fournir de l’alcool et de la marijuana à Maradona.

Avec Frank, le traumatologue Diego Eyharchet est d’accord, qui a dit que Maradona Je l’ai vu “plus détérioré”. Le champion du monde 1986 avec l’Argentine au Mexique est décédé le 25 novembre dans un quartier privé à la périphérie de Buenos Aires et l’autopsie a déterminé qu’il était décédé des suites d’un «œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée».

Ils ont également découvert une «cardiomyopathie dilatée» dans son cœur. La justice argentine a formé une commission médicale qui analyse s’il y avait un “manque de soins médicaux”. Les enquêtés de la justice argentine sont le neurochirurgien Leopoldo Luque, désigné comme médecin de famille de Maradona, la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Díaz, le docteur Nancy Forlini, l’infirmière coordinatrice Mariano Perroni et les infirmières Ricardo Almirón et Dahiana Gisela Madrid. .