Ils dénoncent une agression homophobe à Valladolid envers un jeune de 29 ans

01/07/2022 à 16:51 CET

Europe Presse

La Fondation Triángulo a dénoncé une attaque homophobe qui a eu lieu à l’aube du 6 janvier à Valladolid et au cours de laquelle un homme de 29 ans a subi un « coup brutal » devant une boîte de nuit dans la rue Pasion.

Selon la Fundación Triángulo dans un communiqué transmis à Europa Press, d’après le témoignage de la victime et celui de son entourage proche, « Deux jeunes hommes lui ont sauté dessus, après l’avoir entendu parler, le frappant brutalement avec des insultes et des expressions méprisantes qui faisait allusion à son orientation sexuelle, qui l’a laissé au sol, provoquant une fracture de la cloison nasale et plusieurs contusions au tronc et aux extrémités. »

L’association a exprimé « une fois de plus, fermement et avec insistance », son rejet de toute forme de haine, de discrimination et de violence : « Nous condamnons fermement cela et toutes les agressions et Nous demandons instamment que cette prétendue crime haineux par LGBTIphobie aussi rapidement et de manière responsable que possible. De plus, nous souhaitons transmettre notre amour, notre soutien et notre accompagnement à la victime et à son environnement le plus proche. »

L’environnement de la victime et la Fondation Triángulo elle-même ont demandé la collaboration citoyenne de tous ceux qui ont été témoins de l’attaque, pour reconnaître au plus vite les agresseurs, qui ont pris la fuite après l’attentat et les supplie de contacter la police ou l’entité elle-même.

« Nous pensons que ce type de crime haineux est normalisée et portée par des positions d’extrême droite qui, de plus en plus répandues, rejettent la diversité et ils nient des droits égaux à une partie de notre citoyenneté. Nous encourageons à rejeter fermement les discours haineux, intolérants et antidémocratiques, et à renforcer l’engagement à défendre les droits humains de tous et de tous », indique le communiqué de la Fundación Triángulo.

Ainsi, l’association appelle à l’implication des institutions publiques pour élargir et améliorer le cadre réglementaire actuel qui vise à prévenir et poursuivre les discours et les crimes motivés par la haine et l’intolérance en général, et par la LGBTIphobie en particulier.

« Nous avons besoin de lois plus efficaces pour faire face à cette escalade de la haine et de la violence qui continue de nous empêcher d’atteindre une véritable égalité. Nous ne pouvons pas oublier que Castilla y León est l’une des quatre communautés autonomes qui n’ont toujours pas de loi de protection pour le groupe LGBTIQ + « , affirme Triángulo, qui appelle également à l’engagement et à la mobilisation de la société civile organisée pour rejeter toute manifestation de haine, de discrimination et de violence.

Enfin, il a annoncé que la semaine prochaine appellera des mobilisations de rejet à tout acte de discrimination et de condamnation de cette agression.