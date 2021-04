ils dépassent déjà une centaine d’infections

05/04/2021 à 18:21 CEST

L’Argentine fait face à la deuxième vague de COVID-19 et le football argentin n’est pas à l’abri de l’attaque du virus. La semaine dernière, le pays s’est réenregistré le plus haut pic d’infections depuis octobre 2020 avec 16056 cas positifs. Et la Ligue argentine a dépassé la centaine de personnes infectées dans les camps de football professionnels depuis ses débuts le 12 février.

Dans l’aperçu de la huitième date seules sept des 26 équipes n’ont pas enregistré de contagions jusqu’à aujourd’hui: Aldosivi, Atlético Tucumán, Defensa, Godoy Cruz, Newells, Talleres et Velez. Les infections à coronavirus se multiplient dans les campus devant le silence de tout le monde, de la Ligue professionnelle, de l’AFA, des clubs touchés et de leurs rivaux. Et la balle continue de rouler comme si de rien n’était.

Depuis le début du tournoi, il y a eu plus de 100 infections entre joueurs, entraîneurs et dirigeants, dont 17 se sont produits uniquement à Sarmiento de Junin, l’équipe qui a subi la plus forte épidémie des 26 participants au tournoi et qui a ajouté une bonne nouvelle dans les dernières heures: la décharge qu’elle a reçue de son entraîneur, Mario Sciacqua , 50 ans, qui sont restés à l’hôpital.

Aujourd’hui, trois autres cas ont été ajoutés: Estudiantes La Plata a confirmé les points positifs de Jorge Rodriguez et Emiliano González, qui ont déjà été isolés de manière préventive et ne pourront pas être pris en compte pour le match contre Banfield de cette nuit. Et à Independiente, il a été confirmé que le gardien de but Sébastien Sosa, Chiffre rouge, n’a pas réussi le test rapide et a été automatiquement renvoyé pour effectuer l’écouvillon correspondant pour confirmer la contagion. Et il sera exclu pour la classique de dimanche contre Courses.

Mais dans le club, ils n’excluent pas qu’il y ait plus de cas depuis la jeunesse Juan Pacchini et Patrick Ostachuk présenté des symptômes dimanche et ne s’est pas rendu à la pratique de prévention. L’équipe qui dirige Cesar Falcioni avait déjà subi des pertes en raison de Covid de Silvio Romero et Braian Martinez, qui sont déjà récupérés et disponibles pour l’entraîneur.

La vague d’infections au COVID s’est étendue depuis le 18 mars, lorsque Sarmiento de Junin a confirmé 17 cas positifs: Yamil Garnier, Frédéric Mancinelli, Nicolas Bazzana, Lautaro Montoya, Facundo Castet, Manuel Garcia, Gabriel Graciani, Frédéric Vismara, Yair Arismendi, Claudio Pombo, Sébastien Coin, Mario Sciacqua (Directeur technique), Gerardo Alfaro (Assistant de terrain), Mario Rodriguez (médecin), Mauro Ferraiuolo (médecin), Osvaldo Cisneros (masseuse), Nestor Herrera (accessoire), Lucas Vargas (accessoire), Federico Quinteros (soutenir).

Le médecin du campus, Mario Rodriguez, le virus a été infecté après avoir reçu le premier vaccin Spoutnik. «Malheureusement, et malgré le fait que j’ai été vacciné avec les deux doses, j’ai été infecté et il a dit qu’il est décrit que malgré le fait d’être vacciné, vous pouvez être à nouveau infecté,« ce que le vaccin vous assure, ce sont des symptômes très légers ».

Escrime Gymnastique La Plata C’est un autre des clubs les plus touchés avec 18 infections. Et il a dû affronter le match contre Lanús samedi avec son équipe décimée. Et avec deux joueurs avec COVID sur le terrain: Marcelo weigandt et Guiffrey allemand. Lanús devra être impatient avec les dérives de ses joueurs d’avoir partagé le terrain de jeu avec deux footballeurs qui ont été testés négatifs avant le match et qui ont été positifs.

L’équipe d’argent a déjà parmi ses infectés Matías Pérez García, Thomas Fernandez, Rodrigo Rey, Leonardo Morales, Harrinson Mancilla, Matías Melluso, Victor Ayala et Lucas Barrios (Titres), Nelson Insfran, Bruno Palazzo, Rodrigo Gallo, Antonio Napolitano et Bautista Barros Schelotto, Facundo Juarez (analyste vidéo), Marcelo Biagiola (trésorier, qui voyage avec l’équipe) et Gabriel Perrone (secrétaire technique). Tous restent isolés et surveillés par le corps médical.

Dans Banfield Quatre joueurs ont également été testés positifs vendredi dernier: Luciano Gomez, Emanuel Coronel et Jésus Dátolo, et Alexis Sosa. Et ils ont été isolés de manière préventive Jonas Gutierrez et Nicolas Linares.

Union a rapporté que mercredi Federico Vera présentaient des symptômes légers compatibles avec Covid-19, « c’est pourquoi un prélèvement a été réalisé, donnant un résultat positif, alors que les tests du reste du campus étaient négatifs ». Centre de Cordoue, l’un des clubs qui n’avait pas encore souffert de cas, avait Francisco Cerro isolé par un coronavirus, bien qu’il soit déjà revenu sur le campus.

Dans Courses, Juan Antonio Pizzi pour l’instant il respire soulagé depuis le dernier test tous ses joueurs étaient négatifs. Depuis le 23 février, et ce dernier week-end était le premier depuis le début du championnat qu’il pouvait avoir tous ses joueurs. Depuis qu’il a été infecté Eugenio Mena, que l’Académie ne pouvait pas couper la chaîne des infectés. Et a subi le mois dernier les pertes de Sigali, De manière à, Arias, Alcaraz, Banega, Marcelo Diaz, Chila Gomez, Orban, Mauricio Martinez, Melgarejo.

Le Patronato de Paraná Club a connu la mort de son président, Michel-Ange Hollmann, qui a perdu la vie le 23 mars après avoir attrapé le coronavirus en janvier dernier et souffrant d’autres maladies préexistantes.

Il y a un an, le football argentin était paralysé pendant six mois au début de la pandémie dans le pays, pour prendre soin de la santé des footballeurs et de leurs familles. Aujourd’hui, face à la vague d’infections, les organisations de football, l’AFA et la Ligue professionnelle se taisent, et le ballon ne s’arrête pas alors que le virus se propage entre les campus, et la maladie nécessite des réponses rapides, pour éviter de plus grands maux.