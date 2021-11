Ils déposent une nouvelle plainte contre l’acteur

Un nouveau procès contre l’acteur Alec Baldwin indique que le scénario du film ne l’obligeait pas à tirer avec une arme à feu qui a accidentellement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins. La nouvelle plainte légale a été déposée par le scénariste, Mamie Mitchell, qui est celui qui a prévenu la police lorsque le malheur s’est produit sur le plateau d’enregistrement. Votre avocat, Gloria Allred, a accusé l’acteur de « jouer à la roulette russe » lorsqu’il a tiré avec le pistolet sans vérifier s’il était chargé ou non.

Mitchell a déclaré qu’il souffrait de « détresse émotionnelle » et d’autres troubles dus aux dommages « intentionnellement causés » par la production. L’avocat a également souligné que « les événements qui ont conduit au tir d’une arme chargée par M. Baldwin ne sont pas de la pure négligence », lors d’une conférence de presse à Los Angeles.

De même, le diplômé explique que dans le scénario, il y avait trois plans de caméra fermée : un des yeux de Baldwin, un autre d’une tache de sang sur son épaule et un tiers de son torse. Selon le texte, c’est à ce moment-là qu’il « a atteint l’étui et a sorti le pistolet ».

« Il n’y avait rien dans le script qui disait que l’arme devait être déchargée par l’accusé Baldwin ou par quelqu’un d’autre », a-t-il ajouté.

« Au contraire, de notre point de vue, M. Baldwin a choisi de jouer à la roulette russe alors qu’il manœuvrait une arme à feu sans l’avoir vérifiée et sans que l’armurier l’ait fait en sa présence », argumente l’avocat.

Il s’agit du deuxième procès intenté au sujet de l’incident après que l’électricien en chef du plateau a lancé une action en justice plus tôt ce mois-ci.



