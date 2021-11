Ils détectent 18 tremblements de terre sur La Palma, trois sens sans dépasser la magnitude 3,4

11/07/2021 à 10:43 CET

L’Institut Géographique National (IGN) a détecté ce dimanche un total de 18 tremblements de terre en La Palma, parmi eux, trois ont été ressentis par la population, bien qu’ils n’aient pas dépassé la magnitude 3,4.

Deux des trois séismes ressentis, de 3,4 et 3,3 se sont produits à Fuencaliente et l’autre, de 3,2 à Mazo et tous les trois ont été enregistrés à l’aube et à des profondeurs comprises entre 13 et 14 kilomètres, selon les mêmes sources.

Le plus grand séisme de ce week-end était de 4,5 et d’intensité IV à Fuencaliente à une profondeur de 36 kilomètres et à 20h40 samedi..