Ils détectent en laboratoire une particule qui ressemble à une étoile à neutrons miniature

14/12/2021 à 08:00 CET

Des chercheurs de l’Université technique de Munich (TUM) affirment avoir détecté en laboratoire une particule considérée comme impossible, appelée tétraneutron, que les physiciens recherchent depuis un demi-siècle et qui ressemblerait à une étoile à neutrons miniature.

Avec les protons chargés positivement, les neutrons forment les éléments de base de toute matière : le noyau atomique, la partie centrale de chaque atome, en est constitué.

Tous les noyaux atomiques, à l’exception de l’hydrogène, sont constitués de protons et de neutrons, qui sont maintenus ensemble par la puissante force nucléaire.

Bien qu’ils soient convaincus qu’il n’existe aucun système dans l’univers composé uniquement de protons, les physiciens nucléaires ont longtemps soupçonné qu’il pouvait néanmoins exister des particules constituées uniquement de neutrons.

Interaction nucléaire forte

Interaction nucléaire forte

Le fait est que si le tétraneutron existait, certaines parties de la théorie de l'interaction nucléaire forte devraient être repensées, expliquent les chercheurs dans un communiqué.

La interaction nucléaire forte c’est l’une des quatre forces fondamentales que le modèle standard de la physique des particules établit pour expliquer les forces présentes dans la dynamique des particules élémentaires.

Cette interaction forte est responsable de la cohésion des protons et des neutrons qui coexistent dans le noyau atomique. Et selon la physique actuelle, le tétraneutron ne pourrait pas exister parce que la force qui maintient les particules ensemble ne pourrait pas maintenir le neutron ensemble à elle seule.

Le problème des physiciens est que le tétraneutron n’unirait pas deux, mais quatre neutrons, ce qui est inconcevable. Et que, en fait, il existe déjà des indications de son existence dérivées d’expériences antérieures.

Contexte prometteur

Contexte prometteur

Il y a 20 ans, un groupe de recherche français a obtenu la preuve d'une particule composée de quatre neutrons lorsqu'il a bombardé du carbone avec des noyaux de béryllium-14, mais n'a pas pu prouver que ces neutrons sont connectés les uns aux autres.

Les travaux ultérieurs d’autres groupes ont montré que la méthodologie utilisée par l’équipe française ne pouvait pas prouver l’existence d’un tétraneutron.

En 2016, un groupe japonais a tenté de fabriquer des tétraneutrons à partir d’hélium-4, en le bombardant d’un faisceau de particules radioactives d’hélium-8. Cette réaction devrait produire du béryllium-8.

Une petite pause de seulement dix milliardièmes de seconde dans les données de mesure a indiqué que quatre neutrons liés auraient pu être libérés, plutôt que des neutrons uniques.

Prises ensemble, ces expériences ont soutenu l’hypothèse que le tétraneutron existe réellement. Cependant, les chercheurs ont conclu que le tétraneutron n’était pas suffisamment lié et se décomposait rapidement en quatre neutrons.

Plus loin

Plus loin

La nouvelle recherche est allée plus loin : dans leurs expériences, Thomas Faestermann et son équipe ont tiré un faisceau de noyaux atomiques de lithium hautement accélérés sur une cible en oxyde de lithium et de carbone.

Point culminant : Dans les deux cas, les noyaux atomiques du lithium étaient l’isotope lithium-7, qui se compose de trois protons et de quatre neutrons.

« Le lithium-7 est le noyau atomique stable le plus proche du tétraneutron », expliquent les chercheurs. Pour produire une particule composée de quatre neutrons, seuls trois protons doivent être extraits du lithium-7.

Si le tétraneutron existait, il faudrait produire à la fois des isotopes de carbone 10 et des tétraneutrons lors du bombardement de la cible.

Résultats satisfaisants

Résultats satisfaisants

Les résultats de mesure de l'équipe correspondaient à la signature attendue du carbone 10 dans son premier état excité et d'un tétraneutron lié par 0,42 mégaélectronvolts (MeV).

D’après les mesures, le tétraneutron serait approximativement aussi stable que le neutron lui-même. Il se désintégrerait alors avec une demi-vie de 450 secondes.

« Pour nous, c’est la seule explication physiquement plausible des valeurs mesurées à tous égards », explique Faestermann.

Avec ces mesures, l’équipe atteint une certitude de plus de 99,7 %, ou 3 sigma. Mais en physique, l’existence d’une particule n’est considérée comme prouvée de manière concluante que lorsqu’une certitude de 5 sigma est atteinte.

Dès lors, les chercheurs attendent une confirmation indépendante, qui permettrait de mieux comprendre les propriétés des étoiles à neutrons, encore entourées de mystère.

Référence

Référence

Indications pour un tétraneutron lié. Thomas Faestermann et al. Physics Letters B, Volume 824, 10 janvier 2022, 136799. DOI : https : //doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136799

Image du haut : Création d’un artiste d’une étoile à neutrons dotée d’un champ magnétique extrêmement puissant. Crédit : ESO / L. Calçada