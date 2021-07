Ils détectent un type rare de cancer chez leur fils grâce à une photo accidentelle avec le mobile | Vie

Une mère a pu détecter un cancer dans l’œil de son fils grâce à une photo prise avec son téléphone portable. L’histoire s’est produite à Atlanta il y a sept ans et la mère l’a racontée via Facebook.

Les téléphones portables sont des appareils que nous utilisons tous les jours pour absolument tout. Ils sont devenus un couteau suisse grâce à tout ce qu’ils peuvent faire : téléphoner, jouer de la musique, surfer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, envoyer des messages, enregistrer des vidéos et prendre des photos parmi tant d’autres utilisations.

Cette dernière utilisation peut s’être répandue massivement grâce aux médias sociaux. Aujourd’hui on partage tout sur internet et on garde des souvenirs d’absolument chaque instant de notre vie, même le moins excitant. Et, est-ce que, une simple photographie peut stocker une quantité impensable d’informations.

C’est ce qui s’est passé à Atlanta il y a sept ans. L’histoire est surprenante et semble tirée d’un livre de science-fiction car elle se résume en ce qu’une mère a détecté que son fils avait un cancer grâce à une photographie qu’elle a prise de lui alors qu’elle avait les yeux ouverts. Oui, cela semble complètement invraisemblable.

L’événement se déroule de la manière la plus naturelle possible. La mère d’Asher prend des photos de lui avec désinvolture, comme n’importe quelle mère ou père avec un enfant de trois mois, jusqu’à ce que sur l’une de ces photographies, le flash se déclenche et éblouit l’enfant.ou alors. La réaction du nourrisson fut d’ouvrir les yeux.

La mère d’Asher a commencé à parcourir les photos qu’elle avait prises de son fils et celle qu’elle avait prise avec le flash avait quelque chose d’étrange. Sur cette photo, les yeux d’Asher, au lieu de briller en rouge, ce qui serait normal, brillaient en blanc.. Après avoir vu cela, la première pensée qui lui vint à l’esprit était quelque chose qu’elle avait appris en soins infirmiers.

Et, est-ce que la lueur blanche dans les yeux est une indication d’un type de cancer très spécifique appelé rétinoblastome. Ce cancer commence dans la rétine de l’œil et est très rare, il peut survenir à la fois dans un œil et dans les deux yeux. Il a un traitement, mais si sa détection n’est pas précoce, vous pouvez même perdre un œil.

Dans le cas d’Asher tout s’est bien passé, sa mère a pu détecter ce cancer rapidement grâce à une photographie et le traitement lui a permis de ne pas perdre son œil, bien que la vision dans l’œil droit où le cancer a été trouvé. Selon la mère, Asher est un enfant heureux qui joue et pratique des sports comme n’importe quel autre enfant.