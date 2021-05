Ils développent des lentilles intelligentes capables de détecter précocement le glaucome | La technologie

Les scientifiques ont réussi à créer une nouvelle conception de lentilles de contact capable de détecter un symptôme clé du glaucome.

Bien que diverses lentilles de contact intelligentes aient été testées ces dernières années, la plupart sont assez épaisses, gênent le porteur et bloquent même partiellement la vision. Dans tous les cas, une nouvelle avancée technologique a mis les lentilles de contact sur la table capable d’enregistrer les signes vitaux de notre corps.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Biomedical Engineering indique qu’une nouvelle conception d’une lentille de contact transparente capable de prendre des mesures quantitatives de la pression intraoculaire (PIO), et en temps réel, est testée à l’aide d’un smartphone.

Pour que nous comprenions l’importance de cette avancée, cette nouvelle lentille de contact intelligente utilise une antenne sans fil, mais aussi un capteur de tension, des condensateurs, un métal extensible qui est interconnecté, également des résistances et même un circuit intégré capable de permettre ce sans fil mentionné. la communication.

La révolution technologique a changé le monde pour toujours et, dans les années à venir, elle changera radicalement notre façon de comprendre et de nous rapporter à la médecine.

Après avoir été testé sur des lapins, il a ensuite été testé sur 10 humains, sans observer aucun type d’inflammation. Comme nous le disons, ce qui rend ces lentilles de contact intelligentes spéciales est qu’ils sont capables de mesurer les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la température corporelle, l’activité électrique du cœur, ainsi que les concentrations de glucose, de lactate et d’alcool dans les fluides corporels comme la sueur, les larmes et la salive.

Alors que, comme accordé, cette lentille de contact serait capable de diagnostiquer diverses maladies liées aux affections oculaires, Cette avancée s’est concentrée sur la capacité de la technologie à détecter le glaucome.

Le glaucome est un groupe d’affections oculaires qui endommagent le nerf optique et qui peuvent finir par provoquer une pression oculaire plus élevée que la normale, entraînant la cécité chez les personnes de plus de 60 ans.

Et la PIO est le seul facteur de risque dont les scientifiques sont sûrs qu’il peut être contrôlé, elle devient donc le seul moyen de traiter le glaucome.

Cette lentille de contact, apparemment, est capable de maintenir un contact physique avec la cornée et de détecter l’expansion du limbe cornéen, qui est l’un des principaux symptômes de la PIO.

Malgré cette avancée, cette nouvelle lentille de contact intelligente a encore de nombreuses difficultés à surmonter pour être déployée à grande échelle.