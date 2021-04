Ils développent des mini-cerveaux 3D plus efficaces et économiques

13/04/2021 à 14:35 CEST

Des chercheurs du MIT Picower Institute for Learning and Memory et de l’Indian Institute of Technology de Madras ont réussi à cultiver de petites quantités de tissus cérébraux auto-organisés, appelés organoïdes ou mini-cerveaux, dans un minuscule système imprimé en 3D qui permet l’observation tout en les structures grandissent et se développent.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle approche utilise l’impression 3D pour créer une plate-forme réutilisable et facilement ajustable qui ne coûte qu’environ 4,2 euros par unité fabriquée, alors que les autres développements actuels sont coûteux. La recherche a été publiée dans la revue Biomicrofluidics.

La technologie actuelle d’observation en temps réel des mini-cerveaux en croissance implique l’utilisation de boîtes de culture, compatibles avec des microscopes spécifiques. Cette approche augmente l’investissement nécessaire pour disposer de ces structures et ne permet pas non plus l’écoulement ou l’introduction d’un milieu nutritif dans le tissu en croissance. Toutes ces conditions sont améliorées par la nouvelle technologie, qui gagne en économie et en efficacité.

La nouvelle conception comprend des sections spécifiques pour la croissance des mini-cerveaux et des canaux microfluidiques qui fournissent un milieu nutritif, ainsi qu’un échauffement qui favorise la croissance des tissus. Le dispositif imprimé en 3D utilisait un type de résine biocompatible utilisé dans le domaine de la chirurgie dentaire. Dans le même temps, de nouvelles technologies ont été utilisées pour optimiser l’imagerie des mini-cerveaux au fur et à mesure de leur développement.

De meilleures conditions pour la recherche

La puce imprimée a été exposée à la lumière ultraviolette puis stérilisée avant que les cellules vivantes ne soient placées sur l’armature. Le petit morceau de tissu cérébral a développé une cavité ou un ventricule, entouré d’une structure auto-organisée qui ressemble à un néocortex en croissance. Cette classe de conceptions a de larges applications dans la recherche dans les domaines des neurosciences et de la médecine.

Les scientifiques ont souligné que le pourcentage de cellules du noyau organoïde mortes au cours de la période de développement était plus faible dans l’appareil imprimé en 3D que dans des conditions de culture normales. Les chercheurs pensent que sa conception cellulaire protège le petit cerveau en croissance, augmentant considérablement son efficacité.

Selon Mriganka Sur, l’un des auteurs de l’étude, “ce nouveau modèle permet de cultiver des organoïdes cérébraux à long terme et d’observer leur dynamique au cours d’un développement normal et anormal”, a-t-elle indiqué. En étant capables de développer et de maintenir efficacement ces mini-cerveaux pendant de longues périodes de temps, les neuroscientifiques peuvent étudier les conditions cérébrales et créer des organoïdes avec des antécédents génétiques sains ou destinés à développer différentes pathologies.

Applications illimitées

Un petit échantillon du large champ d’applications que cette nouvelle technologie pourrait avoir est son utilisation pour obtenir des images en direct d’organoïdes qui modélisent le syndrome de Rett. Ces mini-cerveaux pourraient aider à trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques contre ce trouble neurodéveloppemental dévastateur, qui est actuellement considéré comme la principale cause génétique de l’autisme chez les filles.

Enfin, les spécialistes ont souligné que les coûts de conception sont nettement inférieurs par rapport aux dispositifs de culture organoïdes traditionnels basés sur des boîtes de Pétri. De plus, la puce utilisée peut être lavée à l’eau distillée, séchée puis stérilisée. Cela signifie qu’il est entièrement réutilisable et peut être utilisé pour d’autres recherches.

Le schéma montre les différents composants de l’appareil dans lequel se développent les mini-cerveaux. Crédit: Ikram Khan.