Ils développent un chargeur avec lequel vous pouvez recharger la batterie mobile… avec de l’urine !

La la technologie ne s’arrête jamais et avance à pas de géant, et plus encore lorsqu’on parle d’énergies renouvelables dont, sans aucun doute, l’environnement profite. Maintenant, Scientifiques du Bristol BioEnergy Center (Royaume-Uni) ont introduit un nouveau carburant capable de transformer l’urine en électricité. Oui, vous avez bien lu. Grâce à nos déchets, il peut être utilisé comme une énergie renouvelable de plus.

Les chercheurs qui ont mené ce projet souhaitent que vous à l’avenir, cette technologie pourra alimenter les foyers ensemble, bien que cela semble encore quelque peu lointain.

Pour le moment, les experts, qui ont continué à développer et affiner ce projet, avoir déjà effectué le premier test. Dans ce document, ce qui a été réalisé est que l’urine peut produire de l’électricité de faible puissance pour les appareils comme les mobiles et les petits robots.

Dans ce cas, le test a été effectué avec un Samsung GT-E2121B, qui remplissait les fonctions de base de navigation sur Internet, de lecture de musique ou de connexion à la fonction Bluetooth. En réalité, l’expérience a été un succès puisque la tension de sortie était suffisante pour recharger la batterie de l’appareil.